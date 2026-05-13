Un pueblo de Italia ofrece vivienda gratis y trabajo: ¿Cuáles son los requisitos para mudarse?

El lugar tiene paisajes naturales impactantes. La propuesta apunta a personas dispuestas a instalarse allí. Quiénes se pueden postular.

El pueblo de Italia se encuentra en medio de las montañas y, por sus tentadoras ofertas de vivienda y trabajo, se convierte en una excelente opción para residir.

En medio de las montañas del centro de Italia , un pequeño pueblo busca revertir su despoblación con una propuesta poco común. Se trata de una localidad de apenas 115 habitantes que ofrece vivienda y oportunidades laborales , con el objetivo de reactivar su economía.

Ubicado dentro del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga , a más de 1.300 metros de altura, el lugar se destaca por sus paisajes montañosos y su encanto histórico, que lo posicionan como uno de los rincones más pintorescos de la región de Abruzzo.

La propuesta no apunta al turismo temporal ni a quienes buscan pasar unos días de descanso, sino a personas dispuestas a instalarse de manera estable y convertirse en parte de la comunidad.

La tentadora oferta del pueblo italiano

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, y el programa ofrece viviendas en alquiler a precios simbólicos, ayuda económica mensual para facilitar la instalación, subsidios destinados a quienes quieran abrir un negocio o desarrollar un emprendimiento en el pueblo y la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo y la cultura local.

Según trascendió, los nuevos residentes podrían recibir hasta 8.000 euros anuales durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica. En total, la asistencia económica podría alcanzar los 44.000 euros, aunque el acceso al dinero depende del cumplimiento de determinadas condiciones relacionadas con la residencia permanente y el proyecto laboral presentado.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está orientada principalmente a personas de entre 18 y 40 años. Pueden postularse ciudadanos italianos que vivan en otras ciudades, ciudadanos de la Unión Europea y también personas que tengan permiso de residencia permanente válido en Italia.

El requisito principal es comprometerse a vivir allí durante al menos cinco años.

Pueblo. Itaila (1)

La economía de Santo Stefano di Sessanio está muy ligada al turismo, la gastronomía y la identidad histórica de la región. Por eso, los proyectos que más se buscan están relacionados con alojamientos rurales, restaurantes de comida típica italiana, artesanías, productos regionales, visitas guiadas y actividades culturales.

También hay interés en emprendimientos vinculados con la naturaleza, los servicios para turistas y pequeños oficios.

Cómo obtener el permiso de residencia para vivir en Italia

Los ciudadanos extracomunitarios que lleguen a Italia por primera vez tienen 8 días laborales desde su entrada en el territorio del Estado para solicitar el permiso de residencia. Se le debe solicitar al Jefe de Policía de la provincia en la que el extranjero tiene intención de residir, en algunos casos también a través de las oficinas postales habilitadas.

La duración del permiso de residencia en Italia es la prevista por el visado de entrada. El permiso de residencia electrónico se emite y renueva, en promedio, en 60 días a partir de la fecha de solicitud.

Pueblo. Itaila

El permiso de residencia italiano debe renovarse cada 10 años en la Jefatura de Policía competente, en función de la fecha de expiración indicada en el documento.

Qué es necesario para obtener el permiso de residencia:

El formulario de solicitud.

Un pasaporte válido, u otro documento de viaje equivalente, con el visado de entrada correspondiente, si se requiere.

Una fotocopia del mismo documento.

4 fotos tamaño carnet, idénticas y recientes.

La documentación necesaria para el tipo de permiso de residencia solicitado.

Una marca fiscal de €16,00.

Permisos para trabajar en Italia

Los permisos de residencia disponibles para los trabajadores extracomunitarios que quieren trabajar en Italia son:

Para los trabajadores subordinados

Se le emite por la Oficina de Inmigración al trabajador que:

ha firmado un contrato de trabajo en Italia;

ha entrado en el país con un permiso de trabajo emitido por las autoridades locales (nulla osta, autorización al trabajo).

La validez del permiso de residencia es igual a la duración del contrato de trabajo.

En cualquier caso, no dura más de un año para los contratos de duración determinada y más de dos años para los contratos por tiempo indefinido. Sin embargo, siempre se puede renovar.

Para los trabajadores autónomos

La Oficina de Inmigración lo emite al trabajador extranjero que desea trabajar en Italia como trabajador autónomo. Sin embargo, está sujeto al número de permisos de trabajo. Italia lo emite cada año según el llamado decreto flussi, con pocas excepciones.