Quedaron acusados por el hallazgo de 2 kilos de cocaína: el operativo era por sacarle 20 mil dólares a una jubilada

Mediante una estafa le robaron los ahorros en dólares a la jubilada. Tras allanamientos quedaron imputados por la comercialización de drogas.

La paciente investigación de la Policía neuquina permitió esclarecer el robo que tuvo como víctima a una jubilada e incluso encontró ladrillos cocaína abriendo otra causa por microtráfico de drogas.

Una pareja quedó detenida y fue acusada por tener más de 2 kilos de cocaína en su casa en la ciudad de Neuquén. La vivienda fue allanada en el contexto de una investigación por la estafa a una jubilada mediante el denominado “cuento del tío” y allí se encontraron con la enorme cantidad de droga.

La imputación la realizó la fiscal de Narcocriminalidad, Silvia Moreira, este martes por la tarde respecto a la droga. Moreira acusó a D. A. I (hombre) y S. B. C (mujer) por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y pidió el embargo de sus cuentas bancarias y de billeteras virtuales, junto con la clausura de la vivienda.

Como medida cautelar también requirió que tanto el varón como la mujer permanezcan detenidos con prisión domiciliaria con tobillera electrónica, en una casa de familiares, diferente a la allanada ayer. Argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso, y puntualizó que D. A. I cuenta con antecedentes penales por el delito de estafa en la provincia de Córdoba .

allanamiento cuento del tío La paciente investigación de la Policía neuquina permitió esclarecer el robo que tuvo como víctima a una jubilada. Secretaría de Prensa y Comunicación

El embargo de los fondos de billeteras virtuales y de cuentas bancarias de ambos, “por el saldo que tengan al día de hoy”, indicó, al tiempo que planteó la clausura provisoria de la vivienda en la que se produjo el hallazgo "sorpresivo" de la droga que daría cuenta de una red de microtráfico por lo que señaló que tienen que investigar quiénes más podrían estar involucrados.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Luciano Hermosilla, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en cuatro meses.

Cómo le hicieron "el cuento del tío" a la jubilada

La casa donde se encontró la droga por sorpresa fue allanada en el contexto de una investigación por estafa a cargo de la fiscal Juan Manuel Narváez, de la fiscalía de Delitos Económicos. A primera hora de ayer, requirió cuatro allanamientos en distintos domicilios de la capital provincial, uno de los cuales fue el de la pareja acusada.

Los procedimientos se hicieron con personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial, tras una denuncia del pasado 14 de abril: una mujer de 82 años indicó que recibió un llamado telefónico de una mujer que fingió ser familiar y la engañó para que le entregue todos sus ahorros -US$ 20 mil-, a un hombre que se hizo pasar por empleado bancario y fue hacia su casa a retirarlos.

En el domicilio de D. A. I y S. B. C se encontró en una habitación, y debajo de una cama, una mochila con dos ladrillos de cocaína en el interior, por un peso total de 2.075 gramos.

allanamiento cuento del tío Secretaría de Prensa y Comunicación

Tras el hallazgo, el fiscal de Delitos Económicos informó a la fiscal de Narcocriminalidad. Así, la investigación quedó dividida: por una lado lo referido a droga; por otro la estafa a la jubilada.

El rol fundamental del monitoreo de cámaras de seguridad

El denominado cuento del tío perpetrado por la banda delictiva que operaba en la región parecía no haber encontrado obstáculos. Sin embargo, tras la denuncia de la víctima en la Comisaría 17 de esta capital, los integrantes del Departamento Delitos Económicos comenzaron un minucioso trabajo que incluyó el análisis de material de cámaras de seguridad.

De esta manera, lograron la identificación de los principales sospechosos del ilícito. De acuerdo a lo informado de manera oficial, imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano fueron fundamentales para hacer un seguimiento de los delincuentes involucrados y, además, se analizaron varias comunicaciones telefónicas.

“Las tareas permitieron reconstruir el recorrido del rodado involucrado y focalizar la investigación en domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente se concretaron los allanamientos”, resaltaron.

SFP Barrio Jardines del Rey Robo a Lastreto (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal (MPF), una treintena de mujeres y hombres fueron convocados para un total de cuatro allanamientos en la zona sur de esta capital. En nueve móviles policiales, este martes a primera hora, confluyeron en los aguantaderos de la banda delictiva ligada a cuentos del tío.

Los imputados tenían 13 celulares, armas de fuego y municiones

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, 500 mil pesos en efectivo, una suma cercana a los 300 dólares y dos vehículos (una Ford EcoSport y un camioneta Nissan Frontier).

También se incautaron prendas de vestir similares a las utilizadas durante el hecho investigado y finalmente, en uno de los domicilios, además, se hallaron más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína.

En cuanto a los sospechosos, fueron demoradas cinco personas, que quedaron a disposición del MPF, mientras la causa por las estafas avanza a paso firme para deslindar responsabilidades y alcance de lo que parece ser una gran red delictiva en uno de los barrios más pudientes de Neuquén.