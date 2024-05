"Cuento del tío": cayeron dos sospechosos de alzarse con casi u$s 7 mil estafando abuelos

La modalidad no es nueva y es que la excusa que suelen utilizar los estafadores con las personas mayores suele ser siempre la misma: el supuesto cambio de denominación de billetes, lo cual genera en las víctimas el temor de perder sus ahorros en caso de no seguir las instrucciones de quien los llama.

Por supuesto que también hay un segundo factor: el estafador -sea hombre o mujer- se hace pasar por un familiar, lo que genera confianza en la víctima de manera inmediata. Sobre este punto se explayó Oviedo.

"Es importante destacar que la fuente de información siempre son los dueños de la casa, quien atiende. No hay un trabajo de inteligencia previa, todo lo contrario", sostuvo.

Cuento del Tío Estafa.jpg Los delincuentes siguen recurriendo a líneas fijas de teléfono para el cuento del tío.

Lo que quiere decir Oviedo con esto es que los estafadores tienen tal "poder de convencimiento" que van llevando la charla de manera de que la víctima, sin darse cuenta, dé todos los datos necesarios para que el embaucador pueda hacer parecer que los conoce, cuando en realidad no es ese el caso. Por eso es tan importante hablar con las personas mayores y advertirlos de los peligros de estos engaños.

"Los llaman y por ejemplo dicen: 'Te llama tu nieta favorita'. La víctima pregunta '¿Quién?' y entonces el estafador insiste: '¿Cómo no sabes quién soy?', entonces los ponen incómodos y así la víctima comienza a dar la información necesaria sola", explicó el subcomisario.

Estafa conocida

Así, la estafadora aseguró ser una familiar del matrimonio de Plottier y les indicó que se encontraba en el banco y que se había enterado de un cambio de denominación de los billetes de pesos y dólares, por lo cual podían perder sus ahorros si no los cambiaban a tiempo.

"Los empiezan a confundir con la cara del billete, el FMI, el corralito. Y una vez que los logra convencer de todo, les dice que junten todo el dinero en efectivo que tengan en la casa", relató Oviedo.

Para este momento, ya hay una segunda persona en acción que comienza a merodear el barrio en un auto hasta que su cómplice le da la señal. La estafadora al teléfono les informó a las víctimas que enviaría a una persona de confianza a retirar el dinero a la casa y que se lo entreguen todo a él. Minutos más tarde, así ocurrió.

abuela estafa telefono estafa virtual jubilada

Esta segunda persona llegó en un Volkswagen Bora de vidrios polarizados y, con total calma, saludó a los abuelos con un beso y tomó el dinero. "No hay agresión, no hay gritos, no hay corridas; es una persona que se presenta de buen vestir, bien perfumado, aparentando ser gente de bien y actúa en forma rápida. Cuando se va, lo hace de manera calma y es un auto más entre todo el tráfico, no actúa llamativamente", resaltó el efectivo.

Así, el matrimonio entregó más de 4 mil dólares en efectivo. Toda la mentira se descubrió más tarde cuando se comunicaron realmente con su familiar, quien desconoció la conversación del cambio de billetes y afirmó nunca haber hablado con ellos.

Ardua investigación

Tras recibir la denuncia, los efectivos de Comisaría Séptima dieron rápidamente intervención a sus pares de Delitos Económicos, que comenzaron con las primeras tareas investigativas ese mismo día. Se analizaron registros telefónicos, se entrevistó a las víctimas y se analizaron las imágenes registradas por más de una docena de cámaras, entre públicas y privadas, que aportaron los vecinos.

Así se pudo identificar al vehículo en el que habían hurtado el dinero, que había iniciado viaje hacia Neuquén y finalmente se perdía en inmediaciones de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) y el Hospital Bouquet Roldán. El dominio de la patente estaba radicado en otra provincia y, ante esto, los investigadores se toparon con un muro.

No obstante, los días pasaron y menos de 10 días más tarde, volvieron a dar con el auto, esta vez merodeando el sector de calles Corrientes y El Chocón, donde justamente estafaron a una nueva abuela, que entregó casi 3 mil dólares bajo el mismo engaño. El mismo auto pasó a buscar el dinero y luego fue a parar frente a dos domicilios de gente de la comunidad zíngara del barrio Bouquet Roldán.

estafa gitana (1).jpg

Con este nuevo dato, se solicitaron órdenes de allanamiento para los domicilios a la fiscalía homónima y finalmente se concretaron las diligencias el martes de esta semana. Durante las mismas, se logró dar con documentación de interés, celulares, tarjetas sim, y dinero en efectivo. También se secuestró el Bora observado en ambos hechos de estafa.

Por último, se ubicó y notificó a dos hombres de la comunidad zíngara, quienes tendrían directa vinculación con el hecho y llevaban sus bolsillos cargados de fajos de dinero al momento del operativo. En total, entre ambas diligencias y lo secuestrado en los palpados a cada uno, los policías incautaron más de 1 millón de pesos y poco más de 1500 dólares.

Los sospechosos son dos hombres de 30 y 37 años, que tendrían antecedentes por hechos de estafa bajo otras modalidades. Además, aunque Oviedo aún no aventuró que hayan cometido más hechos, es lógico pensar que con un modus operandi tan aceitado y repetido en dos oportunidades con poco tiempo de diferencia, el avance de la investigación seguramente pueda vincularlos a más hechos de "cuento del tío".