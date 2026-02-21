Se va febrero con una ensalada de Carnaval

El mes termina con una agenda cargada de tensión política y social. El escenario nacional mezcla chicanas, crisis empresarial y amenazas violentas.

Una ensalada de Carnaval, con el Congreso como principal ingrediente / Ilustración generada con IA

Con las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación entrando en sus horas finales, febrero ha sido un mes intenso. Atrás quedaron los cuatro días “locos” de Carnaval, pero también quedó atrás una escandalosa sesión en Diputados para abordar la reforma laboral .

Las chicanas y los gritos dieron fiel reflejo de una vieja política que parece no haber entendido el reclamo de 2023.

Es preocupante observar que ya estamos entrando, poco a poco, en un nuevo clima electoral . Muchos dirán que para el 2027 aún falta demasiado, ya que recién transitamos el segundo mes del 2026. Sin embargo, no son pocos los que mueven piezas en el tablero con intencionalidad política, algo muy lejano al bienestar del pueblo.

En este complejo contexto, la noticia del cierre de una importante empresa de neumáticos sacudió la agenda productiva. Con más de 900 empleados, el dueño decidió apostar a otro rubro tras cansarse de perder dinero. Es la triste realidad de un sector privado que busca sobrevivir entre la importación desde mercados como China y la falta de previsibilidad.

Una vez más, los sindicatos y ciertos sectores políticos buscaron sacar réditos de este conflicto. Los "kioscos" de algunos espacios parecen resistirse al cierre ante el avance del modelo libertario. Resulta evidente que muchos dirigentes buscan reinventarse desesperadamente, aunque persistan en sus viejas y desgastadas prácticas de presión.

Entre tiempos de violencia y nuevas tribus

Hablando de otros tiempos, también preocupa el retorno de métodos violentos en ribetes extremos. Una carta bomba en las oficinas de Gendarmería Nacional despertó alertas máximas en las últimas horas. A esto se suma el alarmante plan narco para atentar contra un juez y un ministro en la provincia de Entre Ríos.

Estos episodios no son aislados y forman parte de una resistencia que utiliza el miedo para intentar frenar cambios institucionales.

Esta ensalada es Argentina, un país que busca ingresar a mercados internacionales mientras sigue su carrera sin fin contra la inflación. Y en esta ensalada, al mismo tiempo, se suma que en las calles de nuestras ciudades, comienzan a verse fenómenos extraños, como el de los therians, jóvenes que se identifican como animales.

Es un contraste fascinante y a la vez desconcertante. Mientras la macroeconomía intenta estabilizarse, la sociedad experimenta cambios culturales profundos y, a veces, incomprensibles. La desconexión entre la realidad política y el día a día del ciudadano común parece agigantarse por momentos.