Después del cierre de Fate, el mapa nacional de los conflictos laborales y la situación de Neuquén

La provincia se diferencia de manera sustancial del resto de las jurisdicciones del país. Buenos Aires y Santa Fe, las de mayor conflictividad.

La empresa de neumáticos Fate cerrará sus puertas y dejará más de 900 empleados en la calle

El cierre de Fate disparó la alarma respecto a una escalada de conflictos laborales con casos de despidos , suspensiones y ventas de unidades productivas en todo el país. En ese contexto, hay provincias que muestran una situación muy compleja, con Buenos Aires y Santa Fe a la cabeza, y otras jurisdicciones de la Argentina, como en el caso de Neuquén , con una realidad opuesta.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina ( CEPA ), que tomó como base de estudio el período comprendido entre enero de 2024 y el 5 de febrero de este 2026.

En ese lapso de tiempo, se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en Argentina , donde el sector más afectado fue la Industria, que concentró el 62,1% de esos conflictos.

La principal causa fueron los despidos (63,6%), seguido por los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%).

Durante el período analizado, las PYMES fueron las más perjudicadas, representando el 39,1% de los casos, con un 71,5% de conflictos dentro de empresas de capital nacional.

pymes

En el análisis por sectores, dentro de la industria las ramas más golpeadas fueron la textil y alimentos, junto con la metalurgia y la siderurgia, todas como consecuencia de la apertura importadora.

El sector servicios representó el 16,9% de los casos y las actividades más afectadas fueron recreación y esparcimiento (hotelería, restaurantes, bingos y casinos), transporte, medios de comunicación y sanidad.

A su vez, el sector primario acumuló el 9,5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de hidrocarburos y servicios petroleros, el pesquero, y la minería.

El comercio representó el 8,2% de los casos, con supermercados como el subsector más complicado, mientras que la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más lesionada.

Protesta trabajadores de PIAP (2)

Detalle por provincias

En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de la zona centro del país acaparó el 48% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires (25,8%, con 185 conflictos) Santa Fe (10,5%, con 75), Córdoba (6%, con 43), CABA (5,7%, con 41) y Entre Ríos (3,3%, con 24). Por fuera de esa zona, en el sexto lugar de mayor conflictividad se ubicaron Tierra del Fuego (4,2%, con 30) y Tucumán (3,3%, con 24).

La situación resultó muy distinta para Neuquén, que se ubicó como la segunda provincia del país con menos conflictos laborales (sólo ocho durante el período medido), superada sólo por Formosa (tres casos).

A su vez, el resto de las provincias patagónicas se mostró muy por encima de Neuquén, como en el caso de Santa Cruz (20 conflictos), Chubut (17), Río Negro (11) y la mencionada Tierra del Fuego con 30.

trabajadores reforma laboral

Crisis

Uno de los subsectores más afectados durante los últimos dos años fue la industria alimenticia, presentando 82 casos de conflictividad de los relevados en el informe del CEPA. Desde empresas familiares a las grandes productoras, todas se vieron perjudicadas por la apertura importadora y la creciente competencia con productos provenientes de distintos países.

Entre los casos más recientes y emblemáticos está en de la histórica empresa santafesina Lácteos Verónica, con plantas en Clason, Lehmann y Suardi. Esta firma atraviesa una crisis profunda que derivó en la paralización total de la producción y dejó en situación crítica a unos 700 trabajadores a comienzos de este año. La empresa arrastra deudas millonarias con bancos, proveedores y tamberos.

O el de la avícola Granja Tres Arroyos, que mantuvo un conflicto laboral prolongado por deudas salariales acumuladas, que derivó en medidas de fuerza de sus trabajadores y tensiones operativas significativas. La protesta se centró en el reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones.

Todo en un contexto donde la principal razón de conflicto laboral en el período analizado fueron los despidos, tomando como referencia que entre noviembre de 2023 y octubre del año pasado (último dato estadístico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo) se perdieron 272.607 puestos de trabajo en el país.