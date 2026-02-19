Quién es el adolescente de 14 años que murió tras ser baleado: el dolor de su mamá

La Fiscalía de Cutral Co dispuso la realización de una autopsia. La familia publicó mensajes de dolor en medio de la muerte del menor de edad.

El adolescente que permanecía internado en el hospital Castro Rendón en estado crítico tras ser baleado con un arma de fuego finalmente murió. El fatal desenlace después de cinco días en terapia intensiva generó gran conmoción en Cutral Co, de donde era oriundo.

El ataque fue el 13 de febrero, cuando el joven caminaba por la calle del barrio Belgrano y recibió dos disparos que le provocaron un cuadro muy complejo que derivó en la muerte cerebral.

La Fiscalía de Cutral Co solicitó el traslado del cuerpo a Neuquén para la realización de una autopsia por el Cuerpo Médico Forense. En tanto, confirmaron que todavía no hay personas demoradas implicadas o vinculadas al hecho.

Quién era el adolescente que murió tras ser baleado

El joven fue identificado como Gonzalo Barros, de solo 14 años. El joven estuvo en un enfrentamiento entre bandas relacionadas con el ambiente delictivo, recibió dos disparos y quedó gravemente herido hasta que finalmente falleció, según consignó el medio Cutral Co al Instante.

De acuerdo a fuentes judiciales, el principal sospechoso de cometer el asesinato de Barros es otro menor de edad, lo que implicará un proceso judicial bajo la ley 22.278 de Régimen Penal de Minoridad.

En tanto, el joven fue despedido en Facebook por sus familiares, que dan cuenta del dolor por su pérdida. En este sentido, su mamá publicó un sentido mensaje: "amo de mi vida, por qué me dejaste hijo, te lo había prohibido, Dios mío, qué dolor".

baleado cutral co adolescente (2)

Por su parte, el tío del muchacho asesinado indicó: "se fue mi petiso lindo sobrino Gonzalo porque dios". Días antes había hecho público un mensaje esperanzador donde pedía que Gonzalo luche y vuelva a la casa. Al mismo tiempo, había circulado el pedido de cadena de oración por su recuperación.

Tiroteo en Plaza Huincul y preocupación por escalada de enfrentamientos

En tanto, en la madrugada del jueves, vecinos han registrado fuertes y prolongados tiroteos por los que señalan que "desde hace tiempo existe una guerra narco", por el cual habría enfrentamientos armados entre las bandas que se disputan la venta de droga.

Los videos dan cuenta del ruido de los disparos por las noches, y también de la circulación de motos. Según los testigos, la situación es advertida por las fuerzas policiales, pero no hay consecuencias.

Estos hechos se enmarcan en una escalada de enfrentamientos con armas de fuego o armas blancas en los que cada vez se ven más personas jóvenes involucradas e implicadas en delitos graves, como homicidios a sangre fría.

cutral co jovenes victimas

Uno de estos episodios terminó con el asesinato de dos jóvenes: Junior Riquelme, de 18 años y Nicolás Piovesan de 16 años. El crimen fue cometido el 23 de agosto en el barrio Nehuen Che de la comarca petrolera y dejó fuerte conmoción porque las víctimas fueron encontradas en medio de más de 20 vainas servidas.

Finalmente, los acusados, C.D.V y J.J.C fueron atrapados por la Policía y la fiscalía enmarcó la formulación de cargos en un enfrentamiento y quedaron presos por homicidio agravado por alevosía y uso de arma de fuego y se fijó el plazo de investigación en los 4 meses.