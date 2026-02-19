Perú: cómo fue la votación que proclamó presidente interino a José Balcázar y qué dijo en su primer discurso

El Congreso definió al nuevo mandatario interino al segundo intento, en medio de tensiones políticas y a semanas de las elecciones generales.

José María Balcázar, flamante presidente interino de Perú, estará en ese cargo hasta el próximo 28 de julio.

El Congreso de Perú proclamó en las últimas horas de este miércoles a José María Balcázar como presidente interino . La designación del octavo mandatario en menos de una década en ese país se produjo tras una sesión extraordinaria convocada luego de la destitución de José Jerí , quien permaneció solo cuatro meses en el cargo antes de ser censurado.

El abogado y exjuez supremo se impuso en la votación parlamentaria por 64 votos contra 46 frente a la legisladora derechista María del Carmen Alva , quien hasta horas antes aparecía como la principal favorita.

La votación se dio en un contexto de fuertes tensiones políticas y a pocas semanas de las elecciones generales previstas para el 12 de abril, en las que se definirá quién asumirá el mando el próximo 28 de julio, fecha en que Balcázar dejará la presidencia.

En la primera ronda, ninguno de los cuatro candidatos obtuvo los 59 votos necesarios para ser ungido como presidente. En esa instancia quedaron en el camino Héctor Acuña y Edgard Reymundo, y se dio paso a una segunda votación entre Balcázar y Alva.

Según el artículo 12 del Reglamento del Parlamento peruano, la elección se realizó de manera presencial y sufragaron 113 congresistas. La votación definitiva se inició a las 8:38 de la noche, hora local, y se extendió hasta las 9: 41. El conteo de votos se realizó en 23 minutos.

Quién es José María Balcázar, flamante presidente interino de Perú

El nuevo mandatario pertenece al partido izquierdista Perú Libre, la misma fuerza con la que Pedro Castillo llegó al poder en 2021.

Nacido en Cajamarca hace 83 años, es representante por el departamento de Lambayeque. Es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, fue miembro de la Corte Suprema magistrado y se desempeñó como catedrático.

Peru José María Balcázar juró como sucesor de José Jerí en Perú.

Su trayectoria judicial y política estuvo marcada por cuestionamientos, sanciones y declaraciones que generaron polémica, por ejemplo, acerca del matrimonio entre menores.

Qué dijo José María Balcázar en su primer discurso

En su primer discurso ante el Congreso como jefe de Estado, Balcázar aseguró que en Perú habrá "una transición democrática y electoral pacífica" y pidió "que no haya ningún tipo de duda" sobre las elecciones generales de abril.

También afirmó que mantendrá la política económica vigente porque "no se puede llevar" al país "a ensayos económicos" y dijo que ya no deben existir “la izquierda y la derecha”.

En esa dirección, durante su mensaje, convocó al diálogo entre los distintos sectores políticos y sociales, y sostuvo que asistirá al Congreso "todos los días si es posible" para mantener conversaciones con los legisladores, ya que "sin diálogo no hay nada".

Perú 3 Balcázar se impuso en una segunda votación por 64 a 46 frente a la legisladora derechista María del Carmen Alva.

En materia de seguridad, señaló la necesidad de una "pacificación de verdad" y remarcó que el combate a la criminalidad debe involucrar a diversas instituciones del Estado.

Balcázar también destacó su paso por el sistema judicial y sostuvo que para enfrentar la inseguridad ciudadana es necesaria la articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las universidades. "En un solo mes podemos hacer muchas cosas, en un solo mes, es cuestión también de ponerse a trabajar", afirmó.

Crisis política en Perú: ocho presidentes en una década

La asunción de Balcázar se registra en una época de marcada crisis política en Perú. Prueba de ello es que desde 2016 hasta la fecha tuvo ocho presidentes.

La secuencia comenzó con Pedro Pablo Kuczynski, siguió con Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, y continuó con el breve mandato de Pedro Castillo, destituido tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Luego asumió Dina Boluarte, quien se mantuvo en el cargo hasta 2025, cuando fue apartada de su cargo en un contexto de baja popularidad y múltiples escándalos. Luego llegó el turno de José Jerí, quien ocupó la Presidencia interina apenas durante 131 días.

Balcázar Peru 2 La trayectoria judicial y política de Balcázar estuvo marcada por cuestionamientos, sanciones y declaraciones que generaron polémica.

En los últimos días, Jerí fue removido por el Congreso tras investigaciones por presunto tráfico de influencias y otras irregularidades. Y ahora llegó el turno de Balcázar.

Para Keiko Fujimori, “la democracia está en peligro”

Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori y candidata en las próximas elecciones, afirmó que este miércoles "es un día triste" para Perú y consideró que "la democracia está en peligro".

"Han permitido que la izquierda radical vuelva a gobernar", sostuvo Fujimori en un mensaje en la red social X, además de responsabilizar por la designación de Balcázar al ultraderechista Rafael López Aliaga, líder del partido ultraconservador Renovación Popular y su principal rival electoral.

Al respecto, indicó: "Todos sabemos quiénes son los irresponsables que nos han empujado al caos, con López Aliaga a la cabeza. Lo advertimos el domingo. El caos es más grande que antes. Nunca debieron abrir esta puerta".

"La democracia está en peligro. Hoy, con más fuerza que antes, defenderemos la Constitución y la libertad y también le haremos frente a los partidos improvisados y a las ambiciones de poder sin límites que han puesto al país en esta situación", añadió.