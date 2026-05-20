La aparición de arañas de patas largas tiene un significado que muchos desconocen

Aunque usualmente generan rechazo, su presencia en casa podría tener un significado más positivo de lo que se cree.

La aparición de arañas patas largas en la casa puede resultar más beneficioso de lo que se cree.

La aparición de arañas de patas largas en el hogar provoca temor entre quienes las encuentran en rincones o espacios poco transitados de la casa. Muchas personas las asocian con suciedad o posibles riesgos para la salud , lo que refuerza el rechazo ante su presencia. Pero no todo es lo que parece.

A pesar de las reacciones que suele provocar, la aparición de este tipo de arañas podría tener un significado más positivo de lo que se cree y estar relacionada con condiciones del ambiente doméstico que favorecen su presencia.

Especialistas del Departamento de Conservación de Missouri aclaran que estos animales, conocidos también como “cellar spiders” o “arañas de sótano” , buscan refugio en ambientes domésticos por razones naturales y no representan una amenaza.

Su presencia, lejos de implicar peligro, suele indicar que el entorno es equilibrado e incluso beneficioso para el control de otras plagas dentro del hogar.

Por qué aparecen arañas de patas largas en la casa

La tendencia de las arañas de patas largas a instalarse en hogares responde principalmente a la búsqueda de espacios tranquilos, húmedos y con poca circulación. Rincones, lavaderos y áreas cercanas a ventanas suelen convertirse en su hábitat favorito.

De acuerdo con el portal PestWorld, estos arácnidos prefieren zonas oscuras y húmedas, como sótanos y garajes, donde construyen sus telas irregulares.

arañas patas largas..

Lejos de asociarse a la suciedad, su presencia indica que hallaron un sitio relajado y seguro. La organización británica The Wildlife Trusts explica que la “cellar spider” fue originalmente una especie subtropical, pero se ha expandido por el mundo y hoy es común en viviendas europeas y americanas. Esta capacidad de adaptación les permite convivir cerca del ser humano sin alterar el ambiente doméstico.

De qué se alimentan las arañas de patas largas

La dieta explica por qué aparecen y por qué tienden a quedarse. Se alimentan de insectos pequeños que suelen abundar dentro de los hogares, como mosquitos, moscas, polillas y hormigas, y también pueden capturar otros arácnidos, por lo que pueden funcionar como un control biológico doméstico.

insectos

Cómo evitar que aparezcan arañas en casa

Si el objetivo es reducir su presencia, la medida más efectiva es volver el hogar menos atractivo para ellas y para sus presas. No se trata solo de “sacar arañas”, sino de cortar las condiciones que las sostienen: humedad, entradas y alimento.

Bajar la humedad: ventilar baños y lavaderos, reparar filtraciones, secar zonas con condensación y, si hace falta, usar deshumidificador.

ventilar baños y lavaderos, reparar filtraciones, secar zonas con condensación y, si hace falta, usar deshumidificador. Sellar puntos de entrada: tapar grietas y uniones en marcos, zócalos y paredes con sellador o silicona; revisar burletes de puertas y el perímetro de ventanas.

tapar grietas y uniones en marcos, zócalos y paredes con sellador o silicona; revisar burletes de puertas y el perímetro de ventanas. Reducir refugios: ordenar depósitos, separar objetos del piso y de las paredes, guardar en cajas plásticas cerradas y limpiar rincones, detrás de muebles, cielorrasos y zonas poco accesibles.

ordenar depósitos, separar objetos del piso y de las paredes, guardar en cajas plásticas cerradas y limpiar rincones, detrás de muebles, cielorrasos y zonas poco accesibles. Disminuir insectos (su alimento): colocar mosquiteros, evitar que queden luces exteriores encendidas cerca de puertas/ventanas y retirar telarañas con frecuencia para que no vuelvan a instalarse en el mismo punto.

colocar mosquiteros, evitar que queden luces exteriores encendidas cerca de puertas/ventanas y retirar telarañas con frecuencia para que no vuelvan a instalarse en el mismo punto. Limpieza dirigida: no alcanza con “barrer”; conviene aspirar esquinas, detrás de cortinas, alacenas poco usadas y zonas altas donde suelen anclarse las telas.

Según PestWorld, el sellado de grietas y el control de la humedad son dos de las acciones más directas para limitar que estas arañas se instalen. Si el problema es persistente, suele ser porque el ambiente mantiene humedad elevada o porque siguen entrando insectos que funcionan como alimento.

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Qué hacer si aparece una araña de patas largas en casa

Si aparece una, lo más práctico es retirarla sin contacto directo: cubrirla con un vaso o recipiente, deslizar una hoja de papel por debajo y liberarla en el exterior, preferentemente en un sitio con vegetación o reparo.

Si hay varias, aspirar telas y rincones ayuda a cortar su “base” de instalación sin usar químicos. Para evitar que vuelvan al mismo lugar, conviene limpiar el punto donde estaba la telaraña y revisar qué condición lo favorece (humedad, una ventana mal sellada, un depósito con objetos apilados o luz que atrae insectos).