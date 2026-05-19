Un concejal libertario denunció a un militante de ATE por agresiones

El edil aseguró que fue golpeado y amenazado durante un tenso episodio con representantes sindicales dentro del edificio legislativo.

El concejal de San Martín de los Andes Roberto Andrés Sicilia denunció haber sido víctima de agresiones físicas y amenazas de parte de un militante de ATE mientras se encontraba trabajando en el Concejo Deliberante local. El hecho ocurrió el pasado 15 de mayo cerca de las 12:50 en medio de una situación de tensión con representantes sindicales.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 23° de la localidad cordillerana, el episodio se produjo dentro del edificio legislativo ubicado en Teniente Coronel Pérez y General Roca, cuando integrantes de ATE ingresaron para exigir una reunión urgente con concejales y autoridades del cuerpo.

Según publicó Noticias de Los Andes, Sicilia se encontraba reunido con la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, cuando fueron informados sobre la presencia de los manifestantes. Ante la ausencia de algunos concejales requeridos, la titular del cuerpo habría comunicado que no podía recibirlos en ese momento.

La denuncia por agresiones y amenazas

El edil relató en su presentación judicial que, al salir del recinto, fue increpado por varias personas que le reclamaban explicaciones sobre una reunión previa. Según sostuvo, intentó retirarse del lugar, pero terminó rodeado y recibió agresiones verbales.

Concejo Deliberante de san Martín de los Andes Realidad Sanmartinense

En la denuncia, Sicilia señaló que uno de los presentes, identificado como Segundo Andrade, lo insultó y le propinó “un golpe de puño en el hombro izquierdo”.

Además, indicó que actualmente atraviesa un tratamiento médico por tres hernias discales cervicales y aseguró que la agresión agravó las consecuencias físicas sobre su estado de salud.

El concejal también denunció amenazas posteriores. Entre las frases que atribuyó al presunto agresor figuran expresiones como: “Yo sé dónde vivís, afuera te voy a arreglar, de esta no zafás”.

El video de la agresión

Tras el episodio, Sicilia solicitó medidas de restricción y protección tanto para él como para su familia contra las personas mencionadas en la denuncia.

Denuncian agresión contra un concejal en el Deliberante de San Martín de los Andes

De acuerdo con la información publicada por el medio local, el edil aportó registros fílmicos del Concejo Deliberante y documentación médica vinculada a su estado de salud como parte de la presentación judicial.

En la exposición policial también manifestó que no se registraron daños materiales dentro del edificio legislativo, aunque afirmó que anteriormente ya habían existido episodios de agresiones verbales con algunos de los involucrados.

La investigación quedó ahora bajo intervención de la Justicia, que deberá avanzar en el análisis de las pruebas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Quedó libre el "tirador de ATE": las razones y una importante restricción

La historia judicial de Pedro Jofré, el llamado “tirador de ATE”, tuvo un cambio sorpresivo en abril. La Justicia le otorgó la libertad condicional luego de haber transitado un régimen progresivo que incluyó salidas transitorias y el cumplimiento del tiempo mínimo de pena. El caso se remonta al 29 de julio de 2022 en San Martín de los Andes, cuando en medio de una protesta sindical del gremio ATE, Jofré sacó un arma de fuego y disparó contra varias personas.

tirador san martin Federico Soto

Hirió de gravedad a una trabajadora municipal, Elena Cabeza, y también apuntó contra dos reporteros gráficos, entre ellos el fotógrafo de LM Neuquén Federico Soto, que logró registrar el momento exacto del ataque. Por ese hecho, fue condenado a 8 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado, portación de arma y encubrimiento.

Jofré comenzó a cumplir la condena en 2023 y, con el paso del tiempo, logró acceder a beneficios dentro del régimen de ejecución penal. Primero solicitó salidas transitorias, lo que generó fuerte rechazo de la víctima, que aún hoy arrastra secuelas físicas y psicológicas del ataque.

Finalmente, en 2025, la Justicia le concedió salidas controladas: inicialmente, de apenas 12 horas cada dos meses, bajo estrictas condiciones y con seguimiento judicial.