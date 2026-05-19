Patadas, piñas y forcejeos: así se defendió una pareja de cuatro encapuchados que entraron a su casa

La mujer fue golpeada y atacada delante de su pareja, y todo terminó en una pelea violenta. Quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Encapuchados ingresaron durante la noche a la vivienda de Santa Clara del Mar y atacaron a la pareja en medio de un violento intento de robo.

Una pareja vivió una escena de extrema violencia cuando cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda durante la noche e intentaron concretar un robo . El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad en un video que muestra la brutalidad del episodio.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 en una casa ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar. Según se observa en los videos captados por las cámaras, los asaltantes llegaron vestidos de negro, con los rostros cubiertos y utilizando linternas para moverse dentro del terreno.

La primera en encontrarse con los delincuentes fue la mujer, que estaba en el patio delantero de la vivienda. Apenas advirtió la presencia de los intrusos, comenzó a pedir ayuda a los gritos . Ese momento marcó el inicio de una secuencia caótica que terminó con golpes, forcejeos y una pelea cuerpo a cuerpo dentro de la propiedad.

Gritos de auxilio y una pelea en plena noche

Los pedidos desesperados de ayuda alertaron rápidamente a su pareja, que salió desde el interior de la casa para intentar defenderla. Allí comenzó un enfrentamiento directo con los delincuentes.

Las imágenes muestran empujones, golpes de puño y patadas en medio de una situación de enorme tensión. En cuestión de segundos, el patio de la vivienda se transformó en el escenario de una pelea violenta entre las víctimas y los atacantes.

una pareja se defendió de cuatro delincuentes encapuchados en Santa Clara del Mar Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los encapuchados, que escaparon tras la resistencia de las víctimas.

El hombre intentó apartar a los delincuentes y proteger a su pareja, aunque quedó en inferioridad numérica frente a los cuatro sospechosos. La secuencia avanzó entre corridas y forcejeos, bajo una fuerte tensión y con los gritos de la mujer que seguían escuchándose durante el ataque.

Vecinos de la zona relataron que los pedidos de auxilio se escucharon desde distintas casas cercanas.

La feroz agresión contra la mujer

Uno de los momentos más impactantes del ataque ocurrió cuando uno de los delincuentes tomó del cabello a la mujer y la arrojó al suelo. Según se observa en las imágenes de seguridad, la víctima quedó tendida durante algunos segundos en medio del forcejeo.

En plena agresión, el sospechoso también le habría dado un golpe de puño en el rostro. La escena ocurrió delante de su pareja, que seguía intentando enfrentar al resto de los atacantes para evitar que avanzaran dentro de la vivienda.

En medio de forcejeos y golpes, los ladrones escaparon

En medio del caos y la resistencia de las víctimas, la pareja consiguió salir del terreno y alejarse de los delincuentes. Esa reacción terminó frustrando el robo y obligó a los atacantes a escapar rápidamente.

santa clara

Los cuatro sospechosos huyeron trepando el paredón de una casa lindera antes de desaparecer de la zona. Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre detenciones vinculadas al caso.

Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales para reconstruir la secuencia completa del ataque. Las imágenes del video comenzaron a circular entre vecinos y rápidamente generaron repercusión en las redes por la crudeza del episodio.