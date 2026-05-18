EPAS terminó la reparación del acueducto en Mosconi y Tronador: cuándo vuelve el agua en Confluencia

El desperfecto causó importantes demoras en el tránsito en sentido Neuquén-Cipolletti desde las primeras horas del día.

Un caño roto en inmediaciones de la Avenida Mosconi provocó un importante caos de tránsito este lunes, a primera hora de la mañana, lo que causó demoras en el tránsito en sentido Neuquén-Cipolletti. Además, como consecuencia, el barrio Confluencia se quedó sin agua.

El desperfecto se dio en un acueducto ubicado en calles Mosconi y Tronador y generó una importante inundación en la zona.

Por esta razón, se hizo imposible transitar a pie, mientras que los vehículos tuvieron que disminuir la velocidad , lo que generó largas filas. Además, de las afectaciones en la zona por la obra de la Avenida Mosconi, en inmediaciones del puente carretero.

caño roto tronador epas

Antes de las 9 de la mañana, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó el comienzo la reparación del acueducto e detalló que "personal operativo del organismo se encuentra interviniendo en el sector para solucionar la fisura detectada y restablecer el funcionamiento del sistema".

Embed - Un CAÑO roto INUNDÓ las calles y generó CAOS de TRÁNSITO en la AVENIDA MOSCONI

La normalización del servicio

Minutos antes de las 17.30, desde el organismo informaron que terminaron con la reparación de la fisura del acueducto de distribución y comenzó el proceso de llenado.

Una vez finalizada la reparación, informaron, "personal operativo se encuentra realizando maniobras de regulación de válvulas para recuperar progresivamente las presiones en el sistema y normalizar el servicio domiciliario en el sector de Confluencia Urbana".

Además, remarcaron que la restauración del servicio será "paulatina" y solicitaron a los vecinos "hacer un uso responsable del recurso, priorizando la higiene y el consumo humano".