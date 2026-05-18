Vuelco en la causa de "Los Simuladores" neuquinos: sobreseyeron a Mariano Medel

Después de un poco más de tres años de la apertura de la pesquisa, quedó resuelta la situación de una de las personas que motivó una investigación.

Una causa penal que en su momento generó una gran repercusión en la región tuvo una resolución contundente. Tras no encontrarse pruebas en su contra, un magistrado confirmó el sobreseimiento total y definitivo de Mariano Alejandro Medel.

La investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal (MPF) adoptó un nombre de tinte cinematográfico: Los Simuladores. Por lo menos, fue lo que trascendió puertas afuera en relación a los sospechosos de una maniobra que la parte acusadora consideraba una estafa. Sin embargo, el tiempo transcurrió y la causa penal no arrojó elementos de prueba.

Evidentemente, la decisión que se adoptó en relación a uno de los principales sospechosos, revela que la maniobra que describió en su momento el MPF no existió o, por lo menos, se debía considerar otro tipo de irregularidad.

Un supuesto fraude que originó la causa tenía relación con el alquiler y la compra de equipos y otros insumos para la industria petrolera neuquina. Las operaciones se hacían con firmas de otras provincias e incluían el pago en cheques. Luego, los vendedores se encargaban de enviar hasta Neuquén los elementos adquiridos.

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En el terreno de las presunciones, se les adjudicó a dos personas una serie de operaciones de este tipo y que se habían encargado de hacer desaparecer los equipos apenas arribaron a esta provincia, más precisamente a sitios como la Autovía Norte o el Parque Industrial de la ciudad de Centenario donde se realizaba la descarga. También se les atribuyó el no cumplimiento de los pagos acordados.

Sin embargo, transcurridos tres años de los procedimientos y las detenciones de los sospechosos, el MPF no pudo probar el presunto delito.

“La fiscalía ha realizado la valoración del legajo y no surge prueba pendiente para producir. Con lo cual, solicita el sobreseimiento del Sr. Medel en virtud de lo establecido por el artículo 160 inc. 6, esto es imposibilidad de reunir nuevas evidencias”, remarcó en forma contundente la fiscal Rocío Rivero en una audiencia realizada en el cierre de la semana que pasó en la Ciudad Judicial.

Ni siquiera formulación de cargos

Además, la representante del MPF aclaró que “no hubo formulación de cargos pero puede hacer una remisión, a los hechos que refleja la resolución de archivo”.

El Departamento de Delitos Económicos está ubicado en La Quiaca 125. El Departamento de Delitos Económicos está ubicado en La Quiaca 125.

De esta forma, uno de los sospechosos, Mariano Alejandro Medel, con la representación legal del abogado particular Alan Sáez, fue sobreseído de la investigación que se inició sobre finales de 2022 y tuvo una gran resonancia a principios de 2023 debido a que el fiscal Diego Azcárate ordenó al Departamento de Delitos Económicos la realización de cinco allanamientos en las localidades de Centenario, Plottier y Neuquén capital. Asimismo, tanto Medel como otra persona identificada como U.B. habían sido detenidas en febrero de 2023.

"La causa se ha cerrado"

En la resolución firmada por el juez Marco Lupica Cristo, se especificó que el sobreseimiento de Medel alcanzaba cuatro hechos: un alquiler de generadores y torres de iluminación, un alquiler de equipos viales y energía a una empresa de Bahía Blanca, la adquisición de materiales de construcción a una firma de San Carlos de Bariloche y el alquiler de 27 trailers.

Finalmente, para que no queden dudas de la situación de Medel en relación a la causa que abrió Azcárate en su momento, el juez Lupica Cristo resaltó que “tener presente lo que ha manifestado la fiscalía que iban a quedar habilitados por el protocolo de secuestro del Poder Judicial para ir disponiendo de los bienes que están secuestrados y que tienen que tener un fin atendiendo que la causa se ha cerrado y una vez que terminen de devolver todas esas cuestiones la causa queda archivada ya definitivamente”.