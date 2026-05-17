Cómo fue el robo del camión en Vaca Muerta: los detalles de la investigación

La Policía reconstruyó cómo actuaron los delincuentes que se llevaron un camión cargado con cables desde un obrador petrolero.

La investigación por el robo de un camión en un yacimiento de Vaca Muerta comenzó a revelar detalles clave sobre la forma en la que actuó la banda que ingresó al predio petrolero y escapó con un vehículo cargado con cables. La Policía confirmó que los delincuentes rompieron un candado para entrar, llegaron en una camioneta negra con tres ocupantes y sospechan que desactivaron el GPS del camión para evitar ser rastreados.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la base de la empresa contratista Sitec, ubicada en el área Lindero Atravesado Occidental, en la zona centro-este de Neuquén, cerca del corredor entre Añelo y Cutral Co.

Según explicó el comisario que interviene en la causa, el obrador se encuentra a unos 30 kilómetros de la Ruta 51, motivo por el cual tomó participación la Comisaría 52 de Centenario.

El predio quedó vacío durante casi cinco horas

La principal hipótesis de los investigadores es que los delincuentes aprovecharon una extensa franja horaria sin personal en el lugar para concretar el robo.

De acuerdo a lo informado por la Policía, el personal de seguridad privada salió del predio entre las 20:30 y las 21 del sábado para realizar recorridas habituales por el yacimiento. Recién regresaron cerca de las 2 de la madrugada del domingo.

Robo planificado en un obrador- el rostro de 3 de 4 delincuentes en una Amarok gris se robaron u

Al volver encontraron uno de los portones de doble hoja abierto y el candado violentado.

“Constatan que estaba el portón abierto y el candado dañado. Ingresan y ven que faltaba un vehículo, un camión”, detalló el comisario en diálogo con LM Neuquén.

El vehículo robado estaba guardado dentro de un galpón, en un espacio cerrado del obrador, y permanecía estacionado allí desde el viernes.

El camión estaba cargado con cables

Aunque todavía forma parte de la investigación, la Policía confirmó que existen indicios de que el vehículo tenía una importante carga de cables al momento del robo.

“Aparentemente estaba cargado, eso es lo que manifiesta el empleado de seguridad”, explicó el jefe policial sobre la carga que llevaba el camión.

El vehículo sustraído es un camión de carga con batea, modelo 2015. Según trascendió, no se trataba de una unidad nueva, pero sí de un rodado utilizado en tareas dentro del yacimiento.

Uno de los puntos que todavía intentan establecer los investigadores es si el camión tenía las llaves colocadas cuando fue abandonado en el predio. El personal de seguridad no pudo confirmarlo.

Robo planificado en un obrador- el rostro de 3 de 4 delincuentes en una Amarok gris se robaron u (1)

Entraron en una camioneta negra con tres ocupantes

Las cámaras de seguridad del lugar permitieron reconstruir parte de la secuencia del robo.

Según confirmó la Policía, en los registros se observa cómo una camioneta negra ingresó al predio con tres personas a bordo. Poco después, los sospechosos abordaron el camión y escaparon del lugar.

Además de las cámaras externas del obrador, el propio camión contaba con cámaras internas activadas, por lo que los movimientos de los delincuentes quedaron registrados desde el momento en que pusieron el vehículo en marcha.

Las imágenes muestran a tres hombres dentro de la cabina. En un momento del trayecto advirtieron que estaban siendo filmados y comenzaron a cubrirse el rostro con capuchas y prendas de vestir, aunque para entonces sus caras ya habían quedado parcialmente registradas.

Ese material fue difundido por la empresa Sitec en redes sociales y hoy es una de las principales herramientas para intentar identificarlos.

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Sospechan que los delincuentes desactivaron el GPS

Otro de los datos centrales de la investigación es que el camión contaba con sistema GPS, aunque hasta el momento no pudo ser localizado.

Por ese motivo, una de las hipótesis que maneja la Policía es que quienes participaron del robo hayan desactivado el rastreo satelital poco después de abandonar el yacimiento. “Entendemos que sí, que hay maneras de desactivarlo”, reconoció el comisario al ser consultado sobre esa posibilidad.

Hasta ahora no hay detenidos ni pistas firmes sobre el destino del vehículo.

La causa quedó en manos de la fiscalía y del Departamento Sustracción Automotores de Neuquén capital, que trabaja para determinar si se trató de una banda organizada dedicada al robo de vehículos y materiales vinculados a la actividad petrolera.

Mientras tanto, la empresa mantiene vigente una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten información sobre el paradero del camión o de los sospechosos. Los datos pueden enviarse a través de la cuenta de Instagram de Sitec, donde también continúan publicadas las imágenes captadas por las cámaras del vehículo robado.