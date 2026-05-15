Cómo avanza la investigación para dar con el autor del que le dejó una bala a la funcionaria

El mensaje, considerado mafioso, se dio a conocer este jueves al revelar que se encontró un proyectil de grueso calibre en el parabrisas de su automóvil particular.

Tras la denuncia radicada por la funcionaria, la investigación avanza sobre las cámaras de seguridad.

Avanza la investigación para identificar al autor del presunto acto intimidatorio contra una funcionaria del Poder Judicial de Villa La Angostura .

Se trató de una vaina servida que fue dejada sobre el parabrisas del vehículo, en lo que sería un claro mensaje intimidatorio dirigido hacia la funcionaria, de quien no trascendió su nombre ni cargo dentro del Poder Judicial local.

Tras darse a conocer el episodio, considerado un mensaje de características mafiosas, se radicó una denuncia penal y se abrió una investigación.

No trascendió si la funcionaria había recibido amenazas previas, situaciones de hostigamiento o presiones vinculadas a su actividad laboral. Esa falta de información forma parte del hermetismo con el que se lleva adelante el expediente

De acuerdo a la información publicada por Diario Andino, surgieron dos hechos a partir de la denuncia. Por un lado, se investigan las cámaras de seguridad tanto de la sede del Juzgado Multifuero, donde trabaja la funcionaria amenazada, como de los comercios cercanos. Por el otro, las filtraciones a la prensa.

justicia villa la angostura.jpg

Énfasis en el análisis de las cámaras de seguridad

Están analizando las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio judicial como de las adyacencias, principalmente del Boulevard Pascotto, que es donde la funcionaria dejó estacionado su auto particular.

Otro tema que preocupa a las autoridades judiciales es su trascendencia a la prensa local, especialmente al Diario Andino. Desde el portal aseguraron que, aparentemente dentro del ámbito judicial se pretendía mantener en reserva este episodio para avanzar con la investigación y dilucidar quién había sido el autor del acto intimidatorio.

Se pretendía "evitar el impacto público del caso. Hasta ahora, ninguna autoridad provincial ni judicial emitió declaraciones públicas sobre el caso. La causa continúa bajo estricta reserva y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre una situación que generó fuerte preocupación en Villa La Angostura.

Mientras avanza la investigación, los investigadores intentan determinar quién dejó la cápsula sobre el automóvil y si el hecho respondió a una planificación previa. También buscan establecer el contexto en el que ocurrió el episodio y si existe alguna conexión con causas judiciales en trámite.