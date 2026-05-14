Las impactantes imágenes del policía que entró a una vivienda en llamas y salvó a una familia

El agente llegó antes que los bomberos, entró al departamento incendiado en Tennessee y rescató a una mujer y a dos niños.

El agente que se convirtió en héroe fue felicitado por el Departamento de Policía de Chattanooga.

Un policía ingresó a una vivienda en llamas en el estado de Tennessee , en Estados Unido s, y rescató a una mujer y a dos chicos atrapados dentro del edificio antes de la llegada de los bomberos.

El operativo ocurrió durante la noche del 1 de mayo en la zona de Hixson, en Chattanooga. Según informó el Departamento de Bomberos de esa ciudad, varios llamados al 911 alertaron sobre fuego en un departamento del segundo piso y las primeras unidades fueron enviadas cerca de las 9:45 PM.

Cuando el oficial Eli Rogers llegó al lugar, encontró una estructura de dos plantas con llamas visibles en la puerta principal y fuego extendiéndose tanto por las paredes exteriores como interiores de una de las viviendas. Además, el incendio ya avanzaba hacia el techo.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chattanooga, vecinos le informaron al agente que todavía había personas dentro del edificio. En ese momento, Rogers ingresó para evacuar a los ocupantes que permanecían atrapados en el departamento afectado por el fuego.

WTVC informó que el policía tomó en brazos a Marlowe, una nena de 4 años, y la trasladó hacia un lugar seguro. Detrás salieron Rachel Blaylock y su hijo Charles, de 10 años. Después del rescate, el agente regresó con un extintor para intentar contener las llamas en el porche delantero hasta la llegada de los bomberos.

“No dejo de pensar: '¿Cómo iba a bajar a los dos niños por las escaleras?'”, dijo Blaylock a WTVC. “Él simplemente agarró a Marlowe y estaba dispuesto a volver a entrar. Intenté decirle que no había nadie más allí, pero él ya estaba subiendo”.

Cómo se propagó el fuego en el edificio

Los Bomberos de Chattanooga indicaron que cuando llegaron al lugar encontraron fuego activo en el interior y el exterior del departamento del segundo piso, mientras las llamas continuaban extendiéndose hacia la parte superior.

Al tiempo que comenzaba el ataque para contener el incendio, los equipos realizaron recorridos por los distintos departamentos para verificar si quedaban más personas atrapadas. Según detallaron las autoridades, todos los ocupantes habían logrado evacuar el edificio de manera segura.

Durante el operativo también fue retirado un perico que permanecía dentro de una de las viviendas afectadas. Posteriormente, el ave quedó bajo el cuidado de su propietario, que esperaba afuera junto a otros residentes.

A las 10:01 PM, los equipos habían extinguido la mayor parte del fuego y tres minutos después el incendio fue declarado bajo control. Luego del operativo inicial, los bomberos colocaron lonas dentro de algunas viviendas para intentar proteger pertenencias de los residentes afectados por el humo y el agua.

La Cruz Roja asistió a cuatro residentes afectados por el incendio y la causa del fuego permanece bajo investigación.

El comunicado de la Policía después del operativo

El Departamento de Policía de Chattanooga difundió un comunicado sobre la intervención del oficial y destacó que los agentes no reciben entrenamiento específico para combatir incendios.

“La policía no recibe formación en extinción de incendios, pero jura servir y proteger. Y eso fue precisamente lo que hizo el agente Rogers al llegar al lugar de un reciente incendio en una vivienda, donde las llamas eran visibles junto a la puerta principal”, señaló el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/omoelerinjare1/status/2054473537134743669&partner=&hide_thread=false “I tried to thank him… That’s my whole world. That’s my daughter.”



New Ring doorbell video shows the dramatic moment a Chattanooga police officer rushed into a burning apartment to save a mother and her two children.



Rachel Blaylock can be heard screaming “There’s a fire!” as… pic.twitter.com/LmUgDCqNcp — NOLLY (@omoelerinjare1) May 13, 2026

Además, destacó la labor del integrante de la fuerza de seguridad: “Tras ser informado por los vecinos de que aún había personas dentro, el agente Rogers actuó de inmediato. Afortunadamente, no se reportaron heridos”.

“Gracias, agente Rogers, por su valentía y dedicación al servicio de nuestra comunidad. El Departamento de Policía de Chattanooga se enorgullece de contar con agentes ejemplares como usted”, concluyó el texto oficial.

El reconocimiento de la comunidad hacia el policía

En redes sociales también aparecieron mensajes de personas que presenciaron el operativo. Mariah Contreras escribió: “¡Mi papá fue quien ayudó al oficial en el video! Me alegra que todos hayan salido ilesos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBSNews/status/2054285518297288989&partner=&hide_thread=false A police officer in Chattanooga, Tennessee is being hailed for his bravery after rushing into a burning apartment building to rescue a mother and two children before firefighters arrived.

Bodycam footage shows Officer Rogers entering the apartment to evacuate the family, then… pic.twitter.com/EUg6gplfil — CBS News (@CBSNews) May 12, 2026

Por su parte, otra usuaria de redes identificada como Annabelle Clemons publicó: “El oficial de la policía de Chattanooga voló por esos escalones y empezó a patear la puerta, y sacó a la gente del apartamento de arriba a la derecha. No hubo ni un segundo de vacilación, cuando el CFD llegó a la escena. Valentía extrema. ¡¡¡¡¡Gracias a TODOS!!!!!!”.