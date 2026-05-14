Avenida Mosconi: suman un nuevo tramo y la obra ya va de los puentes hasta Gatica

La intervención tiene tres etapas que avanzan en simultáneo a lo largo de 5 kilómetros. Cómo será la nueva etapa de la obra.

Tras la firma del decreto municipal que adjudicó la obra a una unión de empresas, la Avenida Mosconi ya suma tres frentes simultáneos de intervención a lo largo de 5 kilómetros. Mientras el tramo central ya empezó a mostrar los primeros metros de asfalto, se espera que en menos de un año se pueda circular por gran parte de esta nueva vía.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de Neuquén capital la firma del decreto 0401/2026, que adjudica la licitación de la obra denominada: “Nueva Avenida Mosconi Tramo Leales –Linares” a favor de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Servipet S.A. – Omega MLP S.A.

El secretario de Infraestructrura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , confirmó que, tras la firma del contrato, la empresa ya comenzó a trabajar en la instalación de los cercos de delimitación en el área conocida como Sector 5, que va de la calle Primeros Pobladores hasta Linares. Es decir, esta nueva intervención conectará la zona de trabajo de los puentes carreteros con la calle Linares, donde inicia el tramo central de los trabajos.

Con el nuevo frente de obra, ya son tres los tramos intervenidos en la Mosconi. El sector 4, de mayor extensión, va desde Gatica hasta Linares y fue el primero en ser intervenido. El sector 5, que comenzó esta semana, y el sector 6, que es el que está más cerca de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti.

Mariano Gaido pavimento Avenida Mosconi (7)

Sumados, abarcan una extensión aproximada de 5 kilómetros. Algunos tramos tienen mayor extensión, como el sector 4, y otros requieren de una ingeniería más sofisticada, como el sector 6, que incluye un viaducto en altura.

mapa tres tramos mosconi

Cómo avanza este nuevo tramo de la Avenida Mosconi

En el sector 5, que comenzó esta semana, "ya se está fresando la carpeta asfáltica vieja y se está haciendo el movimiento de suelos, en la parte más cerca de Primeros Pobladores", según indicó Nicola. Por eso, es probable que el tránsito se interrumpa dentro de una semana o 10 días.

Nicola aseguró que este tramo tiene una extensión de 1600 o 1700 metros de longitud, por lo que requiere de menor complejidad que los otros dos tramos. Si bien el plazo de ejecución es de un año, se espera que se pueda circular por la calle ya asfaltada antes de esa fecha, mientras los trabajos continúan en áreas complementarias, como las veredas.

Obra Mosconi (13)

En diálogo con LM Neuquén, el secretario recordó que en ese sector hay cruces a la avenida cada 400 metros. Por eso, en este caso no habrá necesidad de cortar el tránsito en las calles perpendiculares porque se trabajará en los tramos comprendidos dentro de cada cerco de contención.

"Lo que va a pasar es que algún fin de semana vamos a cortar el tránsito en Tronador o Saturnino Torres para intervenir esa parte, pero lo vamos a hacer fines de semana, igual que hicimos en el sector 4, como pasó con la calle Bahía Blanca", afirmó.

Mariano Gaido pluviales El intendente Mariano Gaido durante la etapa de los pluviales en la Avenida Mosconi.

Según expresó, la Mosconi tendrá luego cruces en cada calle ya trazada de la ciudad. "Antes, muchas calles llegaban a la colectora y no cruzaban, pero con esta obra, en todos los lugares que hay calle, va a haber cruce, como en Intendente Mango, que es calle hacia el norte y no hacia el sur donde sólo está Don Bosco", detalló.

Una obra compleja y en tres turnos

Nicola destacó la importancia de trabajar en tres turnos por día para evitar las demoras y acelerar los plazos de finalización. Ese ritmo de actividad permitió alcanzar un hito para el proyecto: el pasado domingo llegó el asfalto a los primeros metros de intervención.

"Tenemos muchos frentes de trabajo y se van agregando nuevos. Se van a ir incrementando las obras", dijo Nicola y recordó que incluye distintos ejes de actividad, como pluviales, la vialidad, la electricidad, la infraestructura, veredas, semáforos o fibra óptica.

Dron Mosconi + Puente Carretero as

Si bien cada tramo está a cargo de una UTE diferente, la Municipalidad se ocupa de la coordinación general entre los proyectos para garantizar la uniformidad y coordinar los avances de cada sector, con el objetivo de cumplir los plazos y evitar demoras en las áreas de tránsito interrumpido.

El proyecto prevé la continuidad del tránsito, primero por las calles colectoras y, una vez que se asfalte la vía central, a través de los carriles del centro. La empresa Omega está a cargo de dos sectores - el 6, en UTE con Arco, y el 5, en UTE con Servipet. La licitación del sector 4, entre Linares y Gatica, quedó para la UTE de CN Sapag con RJ Ingeniería.