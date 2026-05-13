Pronóstico en Neuquén: se viene una "primaverita" antes de las heladas

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas advierte por un brusco cambio de condiciones hacia el fin de semana con mínimas bajo cero.

El tiempo en Neuquén y los valles mantiene la inestabilidad propia de mayo, con un sube y baja en la temperatura que obligará a los vecinos a no guardar las camperas abrigadas, pero tampoco a descuidar las tardes templadas.

Según el último reporte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , la región transita un ingreso de aire frío desde el sudeste que mantiene el cielo mayormente cubierto este miércoles. Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente en las próximas horas.

Para quienes disfrutan de las tardes al aire libre, el cierre de la semana laboral traerá buenas noticias. De acuerdo al pronóstico extendido, se espera un ascenso de la temperatura durante el jueves y viernes. El jueves 14 el cielo se despejará por completo durante el día, permitiendo que la máxima alcance los 17°C .

El pico de estos días agradables llegará el viernes 15 de mayo. Se estima una jornada con nubosidad parcial pero muy agradable, con una temperatura máxima que tocará los 20°C. Será el momento de mayor alivio térmico de la semana, ideal para actividades recreativas antes de que el invierno empiece a dar sus primeras señales serias.

SFP Otoño hojas colores (10).JPG Se viene un otoño muy frío en la ciudad. Sebastián Fariña Petersen

Viento que dará paso al frío

Con el ascenso de la temperatura, también regresará el viento a la región. Para el viernes se espera un incremento en la intensidad del viento proveniente del sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h durante la noche. Este fenómeno marcará el ingreso de un nuevo sistema frontal que cambiará drásticamente las condiciones para el fin de semana.

El regreso del frío polar y las heladas

El escenario cambiará de forma contundente a partir del sábado 16. La AIC confirmó el ingreso de aire más frío que afectará a toda la zona norte de la Patagonia. Esto provocará un descenso marcado de los registros térmicos en Neuquén capital y alrededores.

Sábado 16: La máxima caerá a apenas 12°C bajo un cielo despejado, pero lo más preocupante será la noche, donde se espera una mínima de -3°C .

La máxima caerá a apenas bajo un cielo despejado, pero lo más preocupante será la noche, donde se espera una mínima de . Domingo 17: El sol estará presente, pero no alcanzará para calentar. La máxima llegará a los 15°C y se repetirán las heladas con una mínima de -2°C .

El sol estará presente, pero no alcanzará para calentar. La máxima llegará a los y se repetirán las con una mínima de . Lunes 18: La semana comenzará con condiciones similares, con una mañana gélida de -3°C y una tarde fresca de 16°C.

Clima - Helada - hielo en calle (1).JPG Claudio Espinoza

Inestabilidad en la cordillera y rutas

Para quienes tengan planeado viajar hacia la zona cordillerana, el organismo meteorológico advirtió que el ingreso de este aire frío traerá inestabilidad en la montaña durante el fin de semana. Si bien en los valles dominará el "tiempo bueno otoñal", en la zona alta la probabilidad de precipitaciones y el descenso de la temperatura podrían complicar el tránsito en algunos sectores.

En resumen, Neuquén vivirá un jueves y viernes de transición hacia un fin de semana netamente invernal. La recomendación es extremar los cuidados ante la amplitud térmica y prepararse para las primeras heladas generalizadas que cubrirán toda la región a partir del sábado.