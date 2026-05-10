Crudo pronóstico del tiempo para este domingo en Neuquén

Cómo seguirá el frío en la región tras el ingreso de aire polar. Pronóstico de una jornada donde el otoño empieza a mostar otra cara en en Alto Valle.

El otoño empieza a mostrar su cara más cruda en Neuquén . La madrugada arrancó con una temperatura de -1°C, según registros de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) midió una mínima de 2°C.

De a poco comienzan los amaneceres más helados de la temporada en la capital neuquina. Un clima otoñal que de a poco va perdiendo la escencia para entrar en la etapa de invierno en toda la región.

La jornada no trae demasiado alivio. Durante la mañana el cielo se mostrará parcialmente nublado, con una temperatura que apenas alcanzará a los 2°C y el viento soplará del este a 14 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que hizo sentir el frío con mayor intensidad.

Frio -helada - Monumento San Martin Congelado (3).JPG Cómo estará el pronóstico del tiempo este domingo en Neuquén. Claudio Espinoza

La presión atmosférica se mantendrá alta, en 1019 hPa, un indicador típico de tiempo estable pero frío.

El frío se adueña de Neuquén

Al mediodía, el sol ganará algo de terreno. El cielo estará mayormente despejado y el termómetro llegará a su techo diario con 16°C.

Lejos de ser una tarde cálida, la sensación seguirá siendo la de un día invernal. El viento se intensificará levemente, con registros de entre 13 y 22 km/h según el SMN, dirección oeste. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá nula durante toda la jornada, sin ninguna chance de lluvia.

frio El local mantenía la puerta abierta incluso en invierno, lo que generaba frío constante dentro del espacio de trabajo.

Con la caída del sol, el frío volverá a adueñarse de la ciudad. El pronóstico por la noche será de 10°C, cielo algo nublado, viento de entre 7 y 12 km/h en dirección noreste y ráfagas que se calmaron respecto de la tarde.

El índice UV será de 0 durante todo el día, un dato que habla a las claras del avance del otoño profundo en la Patagonia.

Una semana que no afloja: el pronóstico

El panorama para los próximos días no ofrece demasiado optimismo para quienes esperan temperaturas más amables. El lunes arrancará frío, con una mínima de 4°C, pero la máxima podría trepar hasta los 20°C, el día más cálido de la semana. El cielo estará mayormente despejado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con viento del oeste a 17 km/h y ráfagas de hasta 20 km/h.

El martes marcará el pico de calor relativo de la semana, con una máxima de 20°C y mínima de 7°C. Pero a partir del miércoles el termómetro volverá a ceder terreno: máxima de 18°C y mínima de 7°C. El jueves traerá una baja más pronunciada, con techo de 15°C y piso de 7°C.

El cierre de semana no será más generoso. El viernes la máxima no pasará los 13°C con una mínima de 4°C, y el sábado se esperan 14°C de máxima y 5°C de mínima. Frío, constante y sin pausas.

Neuquén arranca una semana de otoño pleno, con temperaturas que oscilan entre el cero y los 20 grados, vientos moderados y cielos que alternan entre despejados y parcialmente nublados. El abrigo, por estas horas será más que una necesidad para sobrellevar las jornadas.