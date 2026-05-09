Advierten por la crecida del río Limay: cuándo será y por qué

Las autoridades informaron que comenzará a crecer el caudal de agua. Solicitan evitar sectores ribereños.

En los próximos dias aumentará el caudal del río Limay.

La Municipalidad de Neuquén emitió una advertencia preventiva por la próxima crecida del río Limay . Además, pidió a vecinos, pescadores, turistas y deportistas extremar las medidas de seguridad en sectores costeros y balnearios de la ciudad.

Las autoridades informaron que el caudal del río comenzará a incrementarse de manera progresiva, a raíz de una mayor erogación de agua desde el sistema de embalses administrado en la cuenca.

Concretamente, el aumento comenzará desde este fin de semana . En tanto, el próximo miércoles alcanzará los 455 metros cúbicos por segundo .

La situación se da luego de varios días en los que el Limay mostró una marcada bajante, dejando a la vista amplios sectores de costa, piedras y bancos de arena que habitualmente permanecen cubiertos por agua.

Rio limay seco (1)

Qué dijo la AIC ante la crecida del Limay

El ingeniero Horacio Collado, secretario técnico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), explicó que la bajante registrada en los últimos días respondió principalmente a una cuestión operativa y estacional, vinculada al manejo de los embalses y a la disminución temporal de la demanda de agua y energía.

“Ya a fines de esta semana empiezan a elevarse los caudales y volveríamos a la normalidad”, aseguró. “Ya a fines de esta semana empiezan a elevarse los caudales y volveríamos a la normalidad”, aseguró.

Según detalló, durante varios días se mantuvieron caudales bajos para permitir tareas de mantenimiento en sistemas de riego de Río Negro y trabajos específicos en una central hidroeléctrica ubicada en Valle Medio.

“Se planificó mantener bajos los caudales durante unos diez días para realizar distintos trabajos operativos”, señaló.

Collado explicó además que actualmente todavía no se registra una fuerte demanda energética propia del invierno, período en el que las represas hidroeléctricas suelen incrementar significativamente la generación eléctrica para abastecer el sistema nacional.

RÍO LIMAY- VALE

“No nos está faltando agua”

El referente de la AIC llevó tranquilidad sobre la situación hídrica de la región y remarcó que la baja del río no implica un escenario crítico de escasez. “No es que nos esté faltando agua”, afirmó. Y agregó que los embalses del Limay mantienen actualmente “un volumen muy importante de agua”.

Sin embargo, reconoció que algunos sectores específicos, como el embalse Mari Menuco, presentan niveles más delicados y requieren una administración cuidadosa de los recursos.

También explicó que las bajantes suelen aprovecharse para realizar trabajos de mantenimiento en tomas de agua, redes de riego y sectores costeros. “El año pasado fue Neuquén la que pidió bajar el caudal para proteger una cañería cercana a la costa. Este año ocurrió algo similar en Río Negro”, comentó.

Recomendaciones

Ante el aumento previsto del caudal entre este sábado y los próximos días, desde el municipio insistieron en mantener medidas preventivas y seguir únicamente la información difundida por organismos oficiales.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Evitar circular o permanecer en zonas ribereñas bajas.

No ingresar al río en lugares no habilitados.

No acampar cerca de la costa.

Respetar la cartelería y las indicaciones de seguridad.

Mantenerse informado sobre la evolución del caudal.

Las autoridades remarcaron que el objetivo de la advertencia es prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo ante la crecida prevista para la próxima semana.