China: alertó sobre una falla en el arnés, la ignoraron y murió tras lanzarse desde un columpio extremo

La cuerda de seguridad se rompió segundos después del salto en una atracción situada sobre un acantilado de la provincia de Sichuan.

La víctima expresó dudas sobre la seguridad del equipo antes de iniciar la actividad en China.

Una mujer murió después de caer desde un columpio extremo tras la ruptura de la cuerda de seguridad en un parque de aventuras de China . Antes de lanzarse, la víctima había advertido al personal que el arnés o la cuerda no estaban correctamente sujetos.

La víctima fue identificada por medios locales como “Liu”. El accidente ocurrió el 3 de mayo en el Parque de aventuras Maliuyan, ubicado en Huaying, provincia de Sichuan, una región montañosa del suroeste del país asiático, caracterizada por acantilados, pendientes pronunciadas y zonas rocosas.

Según videos que comenzaron a circular en plataformas digitales chinas, la mujer se acercó lentamente al borde del precipicio y expresó dudas sobre la seguridad del equipo, mientras se preparaba para iniciar la actividad.

Segundos después de lanzarse desde la plataforma elevada, la cuerda de seguridad se rompió y la mujer cayó hacia una zona rocosa ubicada debajo del recorrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2051787461739639290&partner=&hide_thread=false | Una mujer murió tras romperse la cuerda de seguridad de un columpio extremo en el parque de aventuras Maliuyan, en Sichuan (China), y caer contra un acantilado. Según medios locales, habría advertido al personal sobre posibles problemas con el arnés antes del lanzamiento.… pic.twitter.com/v1nvofZUAO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 5, 2026

Aunque el impacto no aparece en los videos difundidos, reportes de medios locales indicaron que Liu resultó herida y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió durante el trayecto.

La atracción donde ocurrió la tragedia era conocida como “waterfall swing” o columpio de cascada, una estructura diseñada para balancear a los visitantes sobre el vacío mediante un sistema de arneses y cuerdas de seguridad.

Cómo funcionaba el columpio extremo donde murió la mujer en China

El Parque de Aventura Maliuyan funciona dentro de un área natural montañosa y no como un parque de diversiones convencional. El predio está instalado entre cañones, cascadas y acantilados de gran altura en la zona de Huayingshan.

Información citada por medios chinos y atribuida al gobierno local señaló que el área posee un relieve abrupto con desniveles superiores a los 200 metros. La cascada Maliuyan, uno de los puntos centrales del complejo turístico, tendría una caída de 168 metros y es promocionada como la más alta del este de Sichuan.

Entre las actividades ofrecidas figuraban distintos recorridos de altura y experiencias extremas vinculadas al paisaje montañoso. Publicaciones promocionales mencionadas por Jimu News indicaban que uno de los proyectos incluía un columpio con un arco de balanceo de 300 metros.

columpio nota china El Parque de Aventura Maliuyan funciona dentro de un área natural montañosa de China.

El funcionamiento de la atracción consistía en sujetar a la persona con un arnés conectado a una cuerda de seguridad antes de lanzarla desde una plataforma elevada sobre el vacío.

Según China News Service, la cuenta oficial de Douyin del complejo informó el 20 de agosto de 2025 el inicio de pruebas o reapertura del predio después de reformas en las instalaciones.

El 3 de abril de 2026, en tanto, comenzaron las publicaciones vinculadas al proyecto del “columpio de acantilado”, mientras que un día después se difundieron contenidos relacionados con la venta de entradas para el “gran columpio”.

Por qué investigan al parque tras la muerte en el columpio extremo

Tras el accidente, las autoridades locales ordenaron el cierre temporal del Parque de aventuras e iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades legales y técnicas.

La investigación preliminar clasificó el caso como un “accidente de responsabilidad de seguridad de producción de la empresa”, según información difundida por la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Publicidad de Huaying y citada posteriormente por Beijing Daily.

Las autoridades comenzaron a revisar los protocolos de seguridad implementados en las atracciones de altura y las condiciones de funcionamiento del sistema utilizado en el columpio extremo.