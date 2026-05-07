Cayó el presunto cómplice de un crimen narco de 2021 cometido en Valentina Sur

La víctima fue asesinada mientras estaba reunida con otras personas vinculadas al ambiente delictivo y señaladas por la venta de droga en la barriada.

Tras cinco años de búsqueda, la Policía parece haber dado con el cómplice prófugo del crimen de un joven de Valentina Sur , cometido en medio de una plaza y a la vista de los vecinos en 2021. Cómo fue el operativo y cuál es el hecho que se le atribuye.

La captura, que llega a cinco años del hecho por el que se lo investiga, llegó este jueves por la mañana. La Policía informó que la investigación fue llevada adelante por personal de la División Recaptura de Evadidos, dependiente del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales de la Dirección Delitos Neuquén , quienes desde el hecho realizaban diversas tareas investigativas para establecer el paradero del sospechoso.

Sin embargo, tras lograr reunir información precisa de manera reciente sobre el lugar donde se ocultaba el investigado, la Fiscalía de Delitos Contra las Personas autorizó una orden de allanamiento que se concretó durante la jornada en un sector de chacras de la localidad de Senillosa.

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Según indicaron fuentes policiales, el domicilio presentaba un acceso complejo y el hombre habría permanecido escondido allí durante aproximadamente los últimos dos años.

Al momento de la detención, el prófugo fue identificado pero intentó ocultar su identidad aportando datos falsos y presentando a su favor un cambio notorio en su apariencia física, con cabello largo y barba pronunciada. No obstante esto, con la firme convicción de que se trata de quien buscaban, la Policía ya lo demoró y lo trasladó a la capital provincial. Por el momento, su identidad no trascendió, aunque sí se conoció el hecho por el que se lo investiga.

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El crimen de Polanco

De acuerdo con la investigación judicial, el detenido estaría vinculado a un hecho ocurrido en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur, donde un joven de 19 años, identificado como Rubén Alejandro Polanco, fue asesinado a balazos en medio de un conflicto narco.

Por ese hecho, solo fue capturado y condenado Lucas Verón, quien hoy cumple pena en la U11 por el homicidio. Sin embargo, siempre se habló de un cómplice que lo acompañaba en el auto en el que llegó a la escena. Este hombre posiblemente sea quien fue detenido en las últimas horas.

Acusado crimen valentina

El 22 de enero de 2019, en una plaza barrial sobre calles Choele Choel y San Ignacio, "Lucas Ezequiel Verón (junto a un cómplice), se hicieron presentes, en donde dadas las altas temperaturas había niños y más personas en el lugar. Arribaron a la misma a bordo de un vehículo, presuntamente un Citroën Air Cross o similar con vidrios polarizados, conducido por el cómplice. Allí, detuvieron la marcha del rodado, precisamente frente al lugar donde se encontraban las víctimas y otros jóvenes. Verón descendió del vehículo y comenzó a efectuar disparos con el arma de fuego que portaba", relató la fiscal Eugenia Titanti en la audiencia de formulación de cargos contra Verón.

Según detalló, los disparos fueron dirigidos directamente a Juan Manuel Suazo (22), quien fue sorprendido mientras estaba sentado en el piso y, "mientras se cubría el torso con sus piernas y brazos", recibió cinco disparos en distintas partes de su cuerpo. El agresor, en simultáneo, era alentado por su acompañante, quien desde el auto lo arengaba: "Matalo, matalo".

"En ese momento, se acercó su padre, Manuel Jesús Suazo (47), y le manifestó al imputado que cesara su agresión, a lo cual este, muy por el contrario, le efectuó también al progenitor más disparos, concretamente tres detonaciones", continuó Titanti.

VALENTINA-SUR-TIROTEO-02.jpg Claudio Espinoza

Siguiendo el ejemplo del hombre, Polanco, quien no pertenecía al conflicto entre los grupos sino que simplemente se encontraba reunido con quien iba dirigida la agresión, intercedió para pedir a Verón que cesara en la balacera y fue allí que recibió también un disparo que le ingresó por el hombro izquierdo y produjo su inmediato desvanecimiento.

"Tras esto, Verón y su cómplice se dieron a la fuga del lugar en su auto, previo haber gatillado el imputado su arma también en dirección a la madre de Juan Manuel Suazo, sin que salieran las detonaciones", finalizó la fiscal. Los disparos efectuados superaron los 10, y es que al menos 11 vainas 9 milímetros fueron secuestradas en la escena del crimen.

Se dijo entonces que todo el conflicto inició a raíz de un allanamiento por narcomenudeo a un vecino vinculado a los atacantes, por el cual señalaron a los Suazo de "delatores". Presuntamente en busca de venganza, primero asesinaron a Lucas Suazo el 4 de diciembre de 2020 y luego arremetieron contra su hermano Juan Manuel, hecho en el que también mataron a Polanco.

Por el momento, el prófugo recapturado quedó detenido a disposición de la fiscalía interviniente para realizar las actuaciones correspondientes y de confirmar su identidad, seguramente será llevado a una audiencia de formulación de cargos.