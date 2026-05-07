Se trata de detalles innovadores que Apple estaría incorporando al frontal del iPhone 18 Pro . ¿En qué consisten? ¿Cuándo comenzaría a fabricarse este modelo?

Filtran características del iPhone 18 Pro y hay 3 detalles llamativos en su pantalla

El Dynamic Island es una de las funciones más innovadoras que Apple incorporó en el iPhone 15. Ubicada en la parte superior de la pantalla , esta zona interactiva rodea la cámara frontal y el sensor Face ID , reemplazando la clásica muesca por un espacio dinámico y funcional. Recientemente, se filtraron imágenes del frontal del iPhone 18 Pro y lo cierto es que hay tres aspectos de su pantalla que llaman demasiado la atención. ¿Cuáles son?

Cabe recordar que los próximos modelos de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max llegarían a nuestro país a fines de 2026. Sin embargo, diversas filtraciones confirman detalles sobre lo que Apple estaría preparando para su nueva generación de teléfonos de alta gama .

Se filtraron imágenes del frontal del iPhone 18 Pro y lo cierto es que hay tres cosas de su pantalla que llaman demasiado la atención.

Estos son los aspectos llamativos de la pantalla del iPhone 18 Pro que se filtraron

Según imágenes que se filtraron, el iPhone 18 Pro presentaría tres detalles llamativos en su pantalla:

La Dynamic Island se ve más pequeña que en los modelos actuales.

Los biseles del panel parecen más finos que en el modelo iPhone 17 Pro.

17 Pro. Presenta un pequeño círculo en la esquina superior izquierda de la pantalla que, a primera vista, podría parecer un reflejo de la imagen.

Ese punto en la esquina se relaciona con la decisión de Apple de mover parte de los sensores de Face ID bajo la pantalla, pero no la cámara frontal.

Así, la cámara seguiría visible porque esconderla bajo el panel implica una reducción de calidad de foto que Apple no está dispuesta a aceptar. Lo que sí podía desaparecer era el emisor de puntos y el sensor infrarrojo del sistema TrueDepth, que trabajan con luz infrarroja y no necesitan la misma óptica limpia que una cámara.

Cabe consignar que las imágenes de pantalla del iPhone 18 Pro que se filtraron se conocieron por intermedio de las redes sociales de Majin Bu, fuente que ya había adelantado detalles de accesorios que luego resultaron ser correctos. Todo indica que Majin Bu cuenta con acceso directo a trabajadores dentro de las cadenas de fabricación en Asia.

Cuándo comenzarían a fabricarse los iPhone 18 Pro con el nuevo diseño de pantalla

Los iPhone 18 Pro empezarían a fabricarse entre julio y agosto de 2026. Un elemento que parece cada vez más difícil de rebatir es la dirección: la Dynamic Island encoge.

1366_2000 Los iPhone 18 Pro empezarían a fabricarse entre julio y agosto de 2026.

Por otra parte, se supo que Apple lanzaría al mercado a fines de 2026 el iPhone plegable, cuyo precio estimado sería de 2.399 dólares.

Este precio surge de un informe de Fubon Research difundido por 9to5Mac. ¿Por qué sería tan caro? Los especialistas sostienen que ello se debería a la combinación de factores técnicos y económicos: costos de producción más altos, un panel flexible de última generación, bisagras reforzadas y un margen de beneficio coherente con la política histórica de Apple.

Si finalmente se confirma este precio, el valor del iPhone plegable superaría al Samsung Galaxy Z Fold 7 —referente del segmento—, que actualmente se comercializa por US$ 1.999, y al iPhone 17 Pro Max de la mismísima Apple, que en su configuración máxima de 2TB alcanza los US$ 1.999.