Tremendo choque en Ruta 40 terminó con tres personas hospitalizadas

El impactante siniestro vial ocurrió este mediodía a la altura de Pichi Traful, en un sector conocido como la “curva de la banana”.

Una vez más las rutas de la provincia de Neuquén fueron escenario de un fuerte siniestro vial. En esta ocasión, el impactante choque ocurrió sobre la Ruta 40 y dejó como saldo tres personas heridas.

El accidente se produjo este miércoles alrededor de las 12:45 en el tramo cercano a Pichi Traful, a la altura del kilómetro 2160, en un sector conocido como la “curva de la banana”.

Por motivos que son materia de investigación, dos camionetas de gran porte protagonizaron una colisión y terminaron a un costado de la calzada.

De acuerdo a la información brindada por la policía de la Comisaría 51° de Villa Traful, el siniestro fue protagonizado por una camioneta Dodge Ram 2500 blanca que circulaba desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura con dos ocupantes a bordo, y una Nissan Frontier negra conducida por un hombre que viajaba en sentido contrario.

tremendo choque en pichi traful 2

Cuál es el estado de salud de los ocupantes

Como consecuencia del impacto, las tres personas involucradas fueron asistidas por personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) y trasladadas de manera preventiva al hospital de Villa La Angostura para una evaluación más exhaustiva.

Según el informe médico preliminar, ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad y todos se encontraban fuera de peligro tras ser atendidos.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial de la Comisaría 51° de Villa Traful junto a Bomberos Voluntarios de Villa Lago Meliquina, la Brigada de Rescate y Bomberos de la Policía de Neuquén, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento vehicular.

Durante varias horas, los efectivos permanecieron en el sector coordinando las maniobras para retirar los rodados involucrados y normalizar la circulación sobre la Ruta Nacional 40.