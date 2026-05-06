Este smartphone de gama alta se destaca por su gran batería, dimensiones y su amplia gama de acabados, matices y tonos. ¿Cómo es el nuevo Edge 70 Pro ?

Cómo es el nuevo Motorola, el primero de la serie que busca transformar el smartphone en un "accesorio"

Buscando diferenciarse de otras marcas y modelos, Motorola lanzó un nuevo celular que, además de brindar tecnología de vanguardia, se centra en el diseño. Se trata del Edge 70 Pro , el primer dispositivo de su enfoque Collections by Motorola , que busca transformar cada smartphone en un accesorio personal mediante el uso de texturas sensoriales , materiales refinados y colores seleccionados .

El flamante teléfono de la empresa de Lenovo combina un formato delgado y liviano con una batería de gran capacidad y cámaras múltiples , en una estrategia que busca devolverle una identidad a sus aparatos y romper con la homogeneidad de los productos de la actualidad.

También se destaca por su enforque ecológico : este smartphone incorpora materiales reciclados en distintas partes de su estructura y un empaque sin plástico .

Motorola precisó que el Edge 70 pro cuenta con certificación militar MIL-STD-810H, reducción de emisión de luz azul certificada por SGS y una estructura fabricada parcialmente con aluminio reciclado. Tras su presentación en Los Ángeles, se espera que esté disponible en Argentina a lo largo de mayo con un precio que rondará $1.200.000.

motorola4 El Motorola Edge 70 Pro ofrece texturas de madera, seda, lana y acetato.

Cómo es el Edge 70 Pro, el nuevo celular de Motorola

Este dispositivo es el más delgado (7,19 mm) y ligero (190 gramos) de su categoría, combinando capas ultrafinas de fibra de vidrio con acabados inspirados en tejidos que crean un diseño con cuatro curvas que resulta muy suave al tacto.

El diseño exterior se complementa con una pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y resolución Super HD (1,5K), que ofrece un 14% más de píxeles que el Full HD. Esto proporciona claridad, detalles y contraste espectaculares que se aprecian fácilmente incluso en un día soleado.

Además, trae un sistema de cuatro cámaras de 50 MP, único en su segmento, que incluye teleobjetivo periscópico con zoom óptico 3,5x y digital hasta 50x impulsado por IA. Tanto para fotografías profesionales como hogareñas, la cámara principal de 50 MP se integra con tecnología de imagen basada en IA para ofrecer texturas más definidas y un mayor contraste. La detección automática de movimiento, el OIS y una respuesta más rápida del obturador capturan momentos fugaces.

Otro de sus puntos fuertes es la batería, que permite una duración de hasta 68 horas en condiciones de uso mixto. En la vida real, eso equivale a más de dos días y medio sin necesidad de cargar.

Con la enorme batería de silicio-carbono de 6500 mAh, los usuarios pueden disfrutar de hasta 78 horas de reproducción de música en streaming, hasta 29 horas de reproducción continua de vídeo e incluso hasta 26 horas de juego ininterrumpido. También incorpora carga inalámbrica de 15W y carga inversa por cable de 5W.

motorola6 Con estos modelos, Motorola busca que el celular sea un accesorio personal.

Cómo son las texturas del Edge 70 Pro y en qué colores se consigue

Motorola afirmó que este modelo está diseñado para ofrecer una experiencia personalizada, táctil y que despierta emociones. Con Collections by Motorola, los usuarios pueden mostrar su personalidad a través de una amplia gama de acabados, matices y tonos, incluyendo materiales inspirados en tejidos:

Acabado de seda: naturalmente suave, delicado y refinado. Es muy cómodo y conserva su aspecto premium con el paso del tiempo.

naturalmente suave, delicado y refinado. Es muy cómodo y conserva su aspecto premium con el paso del tiempo. Acabado de madera : natural cálido y rico que pone en primer plano del diseño texturas exuberantes, vetas y patrones.

: natural cálido y rico que pone en primer plano del diseño texturas exuberantes, vetas y patrones. Acabado de lana: presenta una textura suave para una sensación de calidad superior. Aporta dimensión y sofisticación, creando un aspecto despejado y moderno.

presenta una textura suave para una sensación de calidad superior. Aporta dimensión y sofisticación, creando un aspecto despejado y moderno. Acabado de acetato: único en su género debido al proceso de fabricación, que añade lujo y brillo a cada momento.

Para acentuar aún más el diseño, el dispositivo está disponible en una gama de colores seleccionados por Pantone con tonos duales:

Pantone Zinfandel, con un acabado inspirado en la seda y realzado por PANTONE Sangria, es un color rojo vino intenso que irradia pasión. Aporta un toque de individualidad y energía positiva a cada interacción.

con un acabado inspirado en la seda y realzado por PANTONE Sangria, es un color rojo vino intenso que irradia pasión. Aporta un toque de individualidad y energía positiva a cada interacción. Pantone Chicory Coffee en madera natural, con toques de PANTONE Cocoa Cream, transmite una sensación de calidez, tranquilidad y confianza, complementando el tono marrón tostado intenso.

en madera natural, con toques de PANTONE Cocoa Cream, transmite una sensación de calidez, tranquilidad y confianza, complementando el tono marrón tostado intenso. Pantone Titan , con un acabado inspirado en la lana, incluye detalles en PANTONE Orient Blue, creando un azul marino intenso con reflejos brillantes y transmitiendo una confianza serena que es a la vez moderna y firme.

, con un acabado inspirado en la lana, incluye detalles en PANTONE Orient Blue, creando un azul marino intenso con reflejos brillantes y transmitiendo una confianza serena que es a la vez moderna y firme. Pantone Lily White en acabado de acetato, un tono sereno que incorpora PANTONE Whisper Pink para un enfoque del diseño futurista a la par que delicado.

motorola5 El Edge 70 Pro, con su acabado de madera.

Ficha técnica del Edge 70 Pro