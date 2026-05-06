Se desmoronaron rocas sobre la ruta 43: piden precaución para circular por el norte neuquino

Desde el Gobierno provincial trabajan en el lugar y no descartan que puedan caer más rocas sobre la calzada. Los detalles.

Un desmoronamiento de rocas sobre la calzada de la ruta 43 generó demoras en el tránsito este miércoles, en la zona de Cura Mallín , en el norte de Neuquén . Desde el gobierno de la provincia anunciaron que ya trabajan en el lugar y solicitaron precaución a los automovilistas, ya que es probable que más rocas se desprendan desde la montaña y hacia el camino.

"Hace minutos se produjo un desmoronamiento sobre Ruta 43, en el norte neuquino, cerca de la planta de gas, en la zona de Cura Mallín", informó Luciana Ortiz Luna , secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, en un video que publicó este miércoles por la tarde en sus redes sociales.

En su publicación, aclaró que en el lugar trabajan equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y personal de la Policía del Neuquén. "Se solicita circular con extrema precaución, prestar especial atención a las indicaciones de las autoridades y evitar transitar por la zona si no es estrictamente necesario", expresaron desde esta cartera.

En medio de una jornada lluviosa, el equipo de la Secretaría colocó conos de señalización sobre la calzada para evitar accidentes con los conductores que transitan por el lugar. A su vez, desde la Policía de Neuquén trabajaron en el lugar para remover algunas de las rocas que ya estaban sobre la calzada.

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Informaron que podrían darse nuevos desprendimientos, e incluso algunos usuarios de otras zonas del norte neuquino identificaron problemas similares en puntos diferentes de la ruta 43, que conecta Chos Malal con Las Ovejas.

La 43, una ruta escénica del Norte neuquino

En septiembre de 2025, desde el gobierno de la provincia se anunció el inicio de la obra para pavimentar un sector de la ruta 43, en el tramo que conecta Las Ovejas con Varvarco, con una inversión pública de 16 mil millones de pesos. Es un tramo de 18 kilómetros que sumará asfalto a partir de la firma de un contrato con la empresa José Chediack S.A.I.C.A

Los intendentes y presidentes de la comisiones de fomento del Alto Neuquén presentaron un proyecto para impulsar la designación de la ruta provincial 43 como ruta escénica de interés turístico, ambiental y cultural.

La ruta permite observar de cerca la crianza de animales a través de la trashumancia y conectar con puntos de fuerte identidad neuquina, como la gastronomía enfocada en el chivito criollo del norte neuquino, la cultura local, la riqueza paleontológica y la belleza paisajística de las montañas, ríos y lagunas de la zona.

Pavimentación ruta 43 cerro de la virgen

Considerada como la “columna vertebral del norte neuquino”, en sus 160 kilómetros de extensión une a Chos Malal -capital histórica del Neuquén- con Varvarco-Invernada Vieja. Gran parte de su recorrido ya está pavimentado. La ruta provincial 43 bordea los ríos Neuquén y Nahueve, permite el acceso a áreas naturales protegidas como Cañada Molina, Domuyo y Epu Lauquen y otorga vistas privilegiadas de la Cordillera del Viento.

Es utilizada por los crianceros en épocas de trashumancia y los devotos que se desplazan anualmente hacia Las Ovejas o hasta Ailinco para vivenciar el tramo norte de la ruta de la fe en la provincia.

Al ser la vía de acceso a atractivos como el mirador de La Puntilla, Los Bolillos y Aguas Calientes se posiciona como un recorrido imperdible para los turistas que eligen visitar la región. Además, recorre un territorio donde la cultura de los veranadores, la vida campesina y las fiestas locales son costumbres que permanecen vivas y profundamente arraigadas en la gente.