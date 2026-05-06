Se fue hace una semana de su casa y todavía no aparece: "Nos dicen que lo buscan, pero no vemos a nadie"

La esposa de Manlio Martínez, el hombre desaparecido en Nueva Esperanza, aseguró que todavía no tienen novedades. El último testigo afirmó que estaba solo y en estado de ebriedad.

La angustia y la incertidumbre continúan creciendo en la colonia rural Nueva Esperanza por la desaparición de Manlio Martínez , el hombre que fue visto por última vez durante la madrugada del jueves pasado y del que todavía no existen novedades concretas. A una semana de su ausencia, la familia asegura que no recibió información nueva sobre la investigación y cuestiona la falta de movimientos visibles en la búsqueda.

Su esposa, Noelia Cortés, volvió en las últimas horas a consultar tanto en la Policía como en Fiscalía para conocer si existían avances en la causa. Sin embargo, aseguró que las respuestas fueron escasas y que la familia sigue sin saber qué ocurrió con él. “Hasta ahora nada, no nos han dicho nada”, expresó con preocupación, en diálogo con LM Neuquén .

La mujer explicó que la denuncia por averiguación de paradero fue realizada en la Comisaría 20 del barrio Parque Industrial, jurisdicción correspondiente a la zona donde viven. Posteriormente, también se acercó a Fiscalía para insistir con el pedido de búsqueda. “Ayer (martes) fui a Fiscalía. Me dicen que lo están buscando, pero nosotros salimos acá donde él andaba y no vemos a nadie buscándolo”, sostuvo.

Martínez desapareció luego de salir de su vivienda ubicada en Nueva Esperanza el miércoles 29 de abril cerca de las 23. Según había contado su esposa, le dijo que iba a buscar restos de comida para los animales que crían en un basural cercano, ubicado a pocas cuadras del domicilio familiar.

Búsqueda de Manlio Martínez (1)

Al momento de irse vestía un pantalón verde claro, un buzo negro y rojo con capucha y llevaba una mochila negra. Además, dejó el celular cargando dentro de la casa, lo que desde el primer momento dificultó cualquier intento de comunicación.

La familia está conformada por la pareja y tres hijos pequeños, de 8, 6 y 4 años, quienes también atraviesan momentos de mucha preocupación ante la falta de noticias.

El testimonio clave de un vecino

Con el correr de los días surgieron algunos detalles sobre las últimas horas en las que habría sido visto. Según relató Noelia, un joven aseguró haberse cruzado con Martínez durante la madrugada del jueves en la zona del basural.

De acuerdo a ese testimonio, el hombre estaba solo y mantuvo una breve conversación con él antes de perderse nuevamente en el sector. “El chico me dijo que estuvo charlando con él”, comentó la mujer.

Sobre si el testigo recordó algún dato importante de esa conversación, explicó que lo único que pudo precisar fue que Martínez se encontraba bajo los efectos del alcohol. “Lo único que se acordó es que estaba tomado, muy tomado”, señaló.

MANLIO-MARTINEZ

Hasta el momento, ese es uno de los últimos rastros conocidos sobre el hombre desaparecido. No trascendieron datos sobre posibles conflictos, discusiones o situaciones extrañas previas a su salida de la vivienda.

Continúa el pedido de colaboración

Mientras la investigación sigue abierta, familiares, amigos y vecinos continúan difundiendo su fotografía y recorriendo distintos sectores cercanos para intentar obtener alguna pista sobre su paradero.

La familia solicita que cualquier persona que lo haya visto o tenga información se comunique al teléfono 299 583 0046. También pidieron colaboración a quienes vivan en cercanías del sector donde fue visto por última vez y puedan aportar datos o imágenes de cámaras de seguridad privadas.

Por ahora, la incertidumbre continúa y la familia mantiene la esperanza de que aparezca sano y salvo.