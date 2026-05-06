Así se tomó la premiada foto nocturna del Salto del Agrio de Neuquén que recorre el mundo

Alejandra Heis fue elegida entre las 25 mejores astrofotógrafas del mundo y le contó a LM Neuquén cómo capturó la Vía Láctea sobre la cascada neuquina.

Eran las 5.50 de la mañana y el Salto del Agrio en Neuquén estaba en la oscuridad otoñal. Son 40 metros de agua desplomándose sobre un cañadón tallado por las entrañas del volcán Copahue , en plena estepa neuquina. Alejandra Heis (@alejandraheis.ph) sabía exactamente a qué hora el arco galáctico se elevaría por encima de la cascada. Lo había calculado desde 2024. Solo faltaba que el clima lo permitiera.

Es un lugar icónico para los neuquinos y turistas, que suelen sacarse fotografías y selfies en ese lugar que ya es conocido en el país.

En abril de 2025, por fin, por fin se alinearon los planetas, el clima y el tiempo. La foto de esa madrugada en Caviahue no es algo que el ojo humano pueda ver por más que haya cielo despejado. Es el arco completo de la Vía Láctea extendiéndose sobre la cascada como si el universo entero se inclinara sobre el paisaje neuquino.

Alejandra Heis fotografa - Salto del Agrio-2 La fotógrafa marplatense Alejandra Heis en Salto del Agrio.

El salto, el cañadón volcánico, el agua blanca contra la roca oscura, todo enmarcado por la galaxia. Esa fotografía, compuesta a partir de doce tomas unidas con precisión milimétrica, fue seleccionada por Capture the Atlas entre las 25 mejores fotos de la Vía Láctea del mundo.

Fotografía nocturna en un lugar icónico de Neuquén

Para la fotógrafa marplatense, no era la primera vez. Era la segunda, en dos años seguidos. Heis venía planificándola desde 2024, pero la fotografía nocturna depende del clima y aquel año el viento y el frío lo impidieron.

Recién en abril de 2025, con el otoño instalado en la Patagonia y el arco galáctico elevándose justo sobre el salto en las primeras horas de la madrugada, la imagen fue posible.

En diálogo con LM Neuquén, la fotógrafa describió lo que significa estar en esos lugares de noche. “Es una sensación indescriptible. Cuando lo ves de día es impresionante y tenés una referencia visual de todo lo que estás viendo. De noche es distinto, porque sentís el lugar. La humedad, el viento, los sonidos, todo eso se agudiza. Uno tiene que hacer una imagen mental de cómo podría llegar a quedar".

Heis dijo que tuvo que esperar mucho tiempo para hacer esa toma. “Esa fotografía llevaba dos años esperando para poder hacerla. El año pasado en abril hacía mucho viento y mucho frío. Pero igualmente, ya con la experiencia de muchos años de hacer ese tipo de fotografías, la pude realizar. No tengo palabras. Cada vez que hago ese tipo de fotografías no me alcanzan las palabras", describió.

Qué es Capture Atlas y la foto neuquina que recorre el mundo

Capture the Atlas no recibe envíos de material. Es la propia organización la que recorre el trabajo de fotógrafos de todo el mundo, elige las imágenes por sus particularidades y las reúne en una selección anual que lleva nueve años de trayectoria.

Alejandra Heis fotografia - araucarias Otra majestuosa fotografía nocturna de Neuquén. Alejandra Heis

El objetivo es promover la fotografía nocturna, el astroturismo y la conservación de los cielos oscuros, mostrando cada año lugares nuevos de interés fotográfico. Que una misma artista repita dos veces seguidas habla por sí solo.

El año anterior, Heis ya había sido reconocida con una imagen de las Salinas Grandes. Esta vez, Neuquén fue la protagonista. La fotógrafa visitó la provincia en dos ocasiones distintas para recorrer sus paisajes, y el Salto del Agrio fue el destino que le devolvió el reconocimiento global.

Empleada de comercio, fotógrafa del cielo

Alejandra Heis nació y vive en Mar del Plata. Es empleada de comercio y dedica sus vacaciones a recorrer y fotografiar la Argentina. Lleva nueve años especializada en fotografía de naturaleza y paisajes nocturnos, una disciplina que, según ella, va mucho más allá de la técnica.

Alejandra Heis fotografia Una fotografía de la marplatense Alejandra Heis. Alejandra Heis

“Para mí, más importante que la fotografía en sí es intentar transmitir. Yo siempre veo los lugares con total entusiasmo, soy una fascinada de la naturaleza, de nuestro país, de los paisajes, de todo. Y a veces no me alcanza solo la foto para transmitir”, confesó.

La provincia de Neuquén la enamoró desde la primera visita. “Los lugares que tiene Neuquén son increíbles, me encantó, me fascinó. Estuve dos veces y hay muchos lugares a los que me gustaría volver. Sobre todo realizar una fotografía por Copahue todo nevado, que casi lo logro, pero el clima tampoco me lo permitió”, señaló.

La deuda pendiente con Copahue nevado dice todo sobre cómo piensa Heis su trabajo. No como una colección de imágenes obtenidas, sino como una lista de paisajes que todavía esperan el momento justo.

“Mi objetivo es mostrar los paisajes de una manera diferente a través de la fotografía nocturna. Promover este tipo de fotografía, el astroturismo y la conservación de los cielos, que son las nuevas herramientas para fomentar un turismo curioso y comprometido con el cuidado del ambiente”, explicó.

En la misma selección de Capture the Atlas figura el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, otra confirmación de que el talento local tiene proyección mundial.

La deuda pendiente: Caviahue nevado

Alejandra dijo que seguirá viajando. y armando el trípode en la madrugada, escuchando el agua, sintiendo el frío y esperando el momento exacto para hacer una toma.

Copahue nevado todavía la espera. Y en algún lugar del mundo, alguien mirará esa cascada neuquina bajo la Vía Láctea y querrá conocer este país por primera vez.