Un narco neuquino se mostró arrepentido y le darán una oportunidad

Cumple una condena impuesta en 2024. Desde fiscalía no se mostraron muy convencidos ante un pedido de beneficios y se pronunciaron en contra.

El narco neuquino fue investigado por Antinarcóticos de la Policía provincial y terminó preso junto a más de una decena de personas.

Un narco neuquino que fue condenado en 2024 en el marco de una investigación de gran envergadura llevada adelante por el Departamento Antinarcóticos de la Policía provincial se mostró arrepentido de su conducta y solicitó que le permitan trabajar de lunes a viernes en una empresa petrolera de la región. La fiscalía federal mostró su opinión contraria. ¿Qué se resolvió?

El pedido fue impulsado por Jonathan David Aravena , quien está cumpliendo una pena de 4 años y 3 meses de cárcel efectiva. De igual modo, ya pudo acceder a algunos beneficios y desde la defensa oficial se impulsó una solicitud para que pueda cumplir arresto domiciliario, con la posibilidad de que todos los días pueda concurrir a trabajar a una empresa.

El reclamo se llevó ante el área de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal de esta capital y las posiciones estuvieron divididas. Mientras la defensa y un integrante de la defensoría de Menores se mostraron a favor, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) se pronunció en forma desfavorable.

Finalmente, el juez que intervino coincidió con la posición de la defensa y concedió el arresto domiciliario a Aravena, quien deberá cumplirlo en un domicilio del Distrito 7 de esta ciudad. La esposa deberá controlarlo y comunicar cualquier incumplimiento.

Los procedimientos fueron encabezados por Antinarcóticos de Neuquén. Los procedimientos fueron encabezados por Antinarcóticos de Neuquén.

En tanto, los movimientos de Aravena serán vigilados con una tobillera electrónica, que será gestionada ante autoridades de Seguridad de Neuquén.

Una decena de condenados

El proceso investigativo que involucró a Aravena quedó cerrado en los primeros meses de 2024 con la condena de una decena de mujeres y hombres que realizaban distintas tareas de transporte y comercialización de estupefacientes en Neuquén y localidades cercanas. Los allanamientos principales se llevaron a cabo en 2020 y 2021 y los imputados enfrentaron en marzo de 2024 el juicio oral por narcotráfico.

Algunos de los sospechosos empezaron a ser investigados en 2019 pero la labor principal de los sabuesos de Antinarcóticos se llevó a cabo en 2020 y 2021. Uno de los procedimientos se concentró en una vivienda del sector “La Costa”, en el barrio Valentina Sur. En ese lugar, fueron secuestrados más de 11 kilos de marihuana y cocaína. Entre las particularidades, se encontraron ladrillos de droga ocultos en autos de los sospechosos y, en una camioneta, fue hallada creatina micronizada, una sustancia utilizada en el estiramiento de los estupefacientes.

kiosco narco cutral co (1)

Los operativos simultáneos del 22 de enero de 2021 incluyeron viviendas de la ciudad de Cutral Co y otros barrios de Neuquén capital, con un destacado despliegue en calle Novella al 1400 y Colonia Nueva Esperanza. En todos estos puntos el resultado de la tarea policial fue muy positiva y se incautaron grandes cantidades de droga.

A la mayoría de los imputados, por el carácter de la investigación, se los consideró durante la instrucción integrantes de una organización delictiva, es decir, una banda pero a la hora de la sentencia definitiva no todos se vieron alcanzados por este agravante.

Un secuestro de 40 kilos de marihuana

La pesquisa de Antinarcóticos incluyó un control en un puesto caminero de La Pampa, en la zona de Catriló, y que estuvo a cargo del Área de Coordinación Operativa contra el Narcotráfico. El procedimiento se concretó el 17 de noviembre de 2020 y se incautaron más de 40 kilos de marihuana que transportaban a esta región.

Debido a la cantidad de involucrados, el debate en el Tribunal Oral de Neuquén se extendió durante varios días. En ese marco, los jueces federales tuvieron que hacer un análisis de la participación de cada uno y definir el delito por el que debían responder. Las escuchas fueron fundamentales y, por ejemplo, determinaron cómo un transportista que traía droga a la región se comunicó con otro de los imputados para pedirle asistencia cuando fue interceptado por la Policía.