De Ushuaia a Cabo Verde: el drama del crucero que no puede atracar por tres muertes sospechosas

El MV Hondius partió desde el puerto de Ushuaia y hoy se encuentra en el centro de una emergencia sanitaria. Creen que habría un brote de hantavirus.

Autoridades africanas prohiben el desemabarco del crucero por temor a que se propage el hantavirus.

Las autoridades de Cabo Verde impidieron este lunes el desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius , que había partido de Ushuaia , luego de que se registraran tres muertes a bordo por un posible brote de hantavirus .

Mientras tanto, se analiza la posibilidad de que la embarcación sea redirigida hacia las Islas Canarias .

Oceanwide Expeditions , la empresa que opera el crucero confirmó que hay un pasajero argentino entre los viajeros que están a bordo, a la espera de que se resuelva qué sucederá con la embarcación. La firma dio a conocer que es el único de dicha nacionalidad entre los 149 personas, de 23 nacionalidades diferentes.

El barco que tenía como destino la isla del oeste africano registró tres muertes y otros tres casos sospechosos que están en estudio. Uno de los afectados está internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

Embed .@WHO is working closely with Member States and a ship’s operators in response to suspected cases of hantavirus detected onboard a cruise liner.



WHO is facilitating medical evacuation of two symptomatic passengers, conducting a full risk assessment, and supporting affected… https://t.co/nNzEmEdxbw — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 3, 2026

Todo indica que los pasajeros contrajeron hantavirus, enfermedad viral aguda transmitida por los roedores. Hasta el momento, se pudo confirmar por laboratorio la infección en uno de los seis casos.

Miedo por el desembarco del crucero

La intención inicial era trasladar a pasajeros con síntomas a hospitales locales para ser puestos en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

La razón esgrimida por Cabo Verde para negar que la embarcación atraque en el puerto de Praia fue "proteger a la población caboverdiana", indicaron las autoridades sanitarias del país.

"En coordinación con otras autoridades (...), no se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia", dijo la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora pública Radio de Cabo Verde.

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La acción de la Organización Mundial de la Sauld

Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostuvo que el organismo "está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero".

"La OMS está facilitando la evacuación médica de dos pasajeros sintomáticos, realizando una evaluación completa de riesgos y apoyando a las personas afectadas a bordo. La acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública", añadió.

Además, en un comunicado, la entidad había expresado previamente que "se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales y investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus".

Quiénes son las víctimas del brote de hantavirus a bordo del crucero

El primer paciente era un pasajero de 70 años "que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea", detalló el Departamento de Salud sudafricano y reprodujo EFE.

El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que "sufrió un desmayo" en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) "mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos", y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

En cuanto al tercer paciente, detalló el Departamento, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica. Sus restos aún están a bordo del MV Hondius.

El Departamento sudafricano afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo "para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus".

En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad", añadió.

Calma de las autoridades sanitarias de Ushuaia

Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Tierra del Fuego, aseguró este lunes que en la provincia no está el roedor colilargo, a través de cuya orina y heces se transmite el hantavirus.

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En el marco de la investigación de los casos registrados en el crucero que partió de dicha provincia, el funcionario le explicó que allí no solamente no hay registros de casos confirmados, sino tampoco de la presencia del ratón.

En ese sentido, calificó como curiosos los contagios que se dieron y por ello la provincia le pidió al gobierno nacional las herramientas necesarias para realizar "la trazabilidad hacia atrás" y poder tener más precisiones sobre el origen de los casos bajo análisis.

"Acá en Tierra del Fuego no tenemos a ese roedor ni alguno de los otros reservorios que existen en otras partes del país. Como tampoco tenemos casos humanos en la historia epidemiológica de nuestra provincia", dijo.