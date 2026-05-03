Hantavirus en alta mar: tres muertos en un crucero que había partido desde Argentina

Otros cinco casos permanecen bajo investigación. La travesía, iniciada en Ushuaia, tenía como destino a Cabo Verde.

Tres pasajeros murieron durante una travesía por el océano Atlántico y las autoridades sanitarias investigan un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia , en Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde . La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que seis personas resultaron afectadas, con un caso confirmado por laboratorio, cinco sospechosos y un paciente internado en terapia intensiva en Sudáfrica.

El episodio fue vinculado al buque MV Hondius , una embarcación de expedición polar operada por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions . Según agencias internacionales, el barco transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes y se encontraba en la zona de Praia, capital de Cabo Verde, mientras se definían nuevas medidas sanitarias .

De acuerdo con la información difundida por la OMS, las investigaciones epidemiológicas y de laboratorio continúan en curso. El organismo también coordina con distintos Estados y con los operadores del buque la evacuación médica de dos pasajeros con síntomas, además de una evaluación del riesgo sanitario para quienes permanecen a bordo.

Qué se sabe de las víctimas

Los primeros reportes indican que el primer pasajero con síntomas fue un hombre de 70 años, que murió a bordo. Su esposa, de 69, también presentó síntomas durante el viaje, fue evacuada a Sudáfrica y falleció en un hospital de Johannesburgo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos confirmó la muerte de dos pasajeros neerlandeses, aunque no difundió mayores detalles sobre sus identidades.

Una tercera persona también murió durante el episodio y otro pasajero, de nacionalidad británica y 69 años, permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica, según reportes citados por medios internacionales. El resto de los casos sospechosos continúa bajo seguimiento médico.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados. La vía habitual de contagio es la inhalación de partículas virales presentes en orina, heces o saliva de esos animales, de acuerdo con la información sanitaria oficial del Ministerio de Salud de la Nación.

hantavirus La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal: fiebre, dolores musculares, cefalea, malestar general, náuseas o dolor abdominal. En los casos graves, la enfermedad puede evolucionar hacia un compromiso respiratorio severo y requerir internación en terapia intensiva.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de los pasajeros y tripulantes, mientras avanzan los estudios para establecer si hubo exposición a roedores en algún tramo de la travesía o dentro de la embarcación.