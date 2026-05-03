Volvió a caer la venta de autos 0km en Neuquén ¿qué marcas y modelos lideran el ranking?

Si bien la provincia registró una merma inferior a otras jurisdicciones del país, la baja se dio tanto en el comparativo mensual como en el acumulado de este año.

Al igual que a nivel nacional, la venta de autos 0km en Neuquén volvió a dar en baja en abril, según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ).

En la provincia se patentaron el mes pasado 1.409 unidades, lo que representó un 3,9 por ciento menos que en abril de 2025, mientras que en el acumulado del año esa merma alcanza el 5,4%.

Todas las provincias arrojaron resultados negativos en el comparativo mensual, mientras que unas pocas alcanzaron guarismos positivos si se toma en cuenta el acumulado enero, febrero, marzo y abril, respecto del mismo período del año pasado.

Esas jurisdicciones fueron Ciudad de Buenos Aires (+1,3%), Río Negro (+1,1%) y Santiago del Estero (+5,4%). El resto, como se dijo, registró caídas. Las más pronunciadas las tuvieron Santa Cruz (-36,8%), Salta (-28,8%) y Misiones (-21,7%).

A nivel nacional

En el país se vendieron en abril 47.564 unidades 0km, lo que representó una baja del 13,6% interanual y se la comparación es contra marzo, se observó una caída del 3,3%.

A su vez, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 205.114 unidades, un 5,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 217.500 vehículos.

"Abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios”, dijo.

El próximo Toyota Corolla Cross.

Marcas

En el ranking de marcas, Toyota volvió a liderar el mercado argentino con 6.691 unidades patentadas y una participación de 15,1% sobre el total de livianos.

El segundo lugar quedó para Volkswagen, con 5.538 patentamientos y una participación de 12,5%. La marca alemana mostró uno de los descensos más pronunciados del top ten, con una baja de 38% frente a abril de 2025.

Fiat ocupó el tercer puesto con 5.021 unidades y una participación de 11,3%, mientras que Ford quedó cuarta con 3.862 patentamientos y una suba acumulada de 13,5% en lo que va del año.

Detrás aparecieron Chevrolet, con 3.847 unidades; Renault, con 3.526; y Peugeot, con 2.976 patentamientos. Renault registró una caída interanual de 31,7%, mientras que Peugeot retrocedió 29,8%.

El octavo lugar correspondió a Citroën, con 1.790 unidades patentadas, seguido por BYD, que alcanzó 1.701 operaciones y logró ingresar al top ten de marcas. El décimo puesto quedó para Jeep, con 1.137 unidades patentadas y una caída interanual de 42,2%.

Nueva Toyota Hilux 2026 Nueva Toyota Hilux 2026. Toyota

Modelos

La Toyota Hilux volvió a ubicarse como el vehículo más patentado del mercado argentino durante abril, con 2.346 unidades vendidas

El Peugeot 208, que quedó segundo, mostró una baja interanual de 34,3% y también retrocedió frente a marzo.

Uno de los modelos con mejor desempeño fue la Ford Territory (tercera del ranking), que aumentó 35,6% frente a abril de 2025 y se consolidó entre los SUV de mayor crecimiento del mercado local.

Luego quedaron en el orden de más vendidos la Ford Ranger (1.437 unidades), Fiat Cronos (1.436 unidades), Volkswagen Tera (1.292 unidades), Chevrolet Tracker (1.209 unidades), Chevrolet Onix (1.182 unidades) y la Volkswagen Amarok (1.156 unidades).