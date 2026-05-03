Piñones en la mira: secuestraron más de 3 mil kilos y desbarataron un negocio millonario

La temporada de recolección de piñones se realiza en un plazo determinado, el cual ya finalizó. Un operativo que significó un fuerte golpe al comercio ilegal.

La temporada de recolección de piñones en la provincia de Neuquén ya terminó, pero no faltan aquellos que continúan con esta actividad para el comercio ilegal. Esta actividad comenzó el 7 de marzo hasta el 20 de abril inclusive, por lo que cualquier cosecha por fuera de este plazo se encuentra prohibida.

De esta forma, este sábado personal de Fauna de Junín de los Andes , junto a un grupo táctico operativo de Fauna y Tránsito, realizó un control simultáneo en las rutas 23 y 40, arrojando resultados positivos ya que se encontraron con miles de kilos de piñones cosechados.

Las autoridades lograron la detención de personas oriundas del Alto Valle con una contundente carga de piñones. El resultado del decomiso fue de aproximadamente por más de 3 mil kilogramos de piñones, los cuales eran transportados dispersos en 2 pick up con carros. La carga significó alrededor de 30 millones de pesos .

Cabe recordar que la actividad puede realizarse solamente en los lugares permitidos y especificados y a cargo de las personas autorizadas por la reglamentación, que son aquellos ciudadanos neuquinos cuya residencia legal sea dentro de los Departamentos Aluminé, Picunches, Loncopué y Ñorquín, siempre para uso personal.

piñones junin de los andes (1)

Aquellas cargas secuestradas deberán ser donadas a instituciones de bien público, según la Ley Provincial de Fauna N.º 2539. Un antecedente reciente fue a principios de marzo, previo al comienzo de cosecha, cuando Dirección de Fauna detectó un vehículo que transportaba unos 600 kilos de piñones que iban a ser comercializados de manera ilegal.

Fue en el marco de un control que efectuó sobre la Ruta 40, a la altura del puente La Rinconada. En este caso, se corroboró que la cosecha no contaba con documentación y, frente a esta situación, el personal de Fauna secuestró los piñones al tiempo que labró un acta de infracción.

Cuáles son las condicciones de la recolección de piñones en Neuquén

La temporada de recolección de semillas de Araucaria Araucana, conocidas como piñones, solo podrá ser de aquellas que estén en el suelo en tanto que se prohíbe el uso de herramientas que dañen las plantas. La actividad podrá realizarse solamente en los lugares permitidos y especificados, además que esté a cargo de las personas autorizadas por la reglamentación.

La actividad está autorizada con destino a la producción de plantines para recuperación de ambientes boscosos degradados de dicha especie, a los viveros provinciales, con un cupo a definir en función de la productividad estimada por la dirección general de Recursos Forestales, definiendo el sitio de cosecha y el plan de producción de plantines del vivero.

Recolección de Piñones.jpg

Para los integrantes de agrupaciones mapuche y pobladores rurales, se podrá emitir una Guía Forestal Única (GFU) por un cupo mayor al máximo permitido (30 kilos), limitada por la productividad estimada para la especie en cada área habilitada.

Además, se deberán extender vales de tránsito para disponer el retiro de los piñones en forma progresiva, acompañando las posibilidades de recolección, fundamentalmente en función de variaciones en la maduración de conos en distintas áreas.