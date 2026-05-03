Alerta Nati: qué se sabe de la búsqueda de una mujer y su bebé de cuatro meses en Rincón de los Sauces

Camila Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Araya fueron vistos por última vez el 1 de mayo. La denuncia fue radicada por la expareja de la joven.

La Policía de Neuquén mantiene activa la búsqueda de Camila Belén Montesino , una joven de 27 años, y de su hijo Carlos Amir Jeremy Araya , un bebé de cuatro meses, en Rincón de los Sauces. Ambos fueron vistos por última vez el 1 de mayo, en la zona de calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido.

Por tratarse de un menor de edad, la Policía dispuso la activación de la Alerta Nati , el protocolo provincial que se utiliza para la búsqueda y difusión de casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. La Fiscalía Única de Rincón de los Sauces interviene en el caso junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

El comisario Marcelo Campos explicó que la denuncia fue realizada por la expareja de Camila y padre del bebé, luego de no poder comunicarse con ellos.

“El 1 de mayo, la expareja y padre del bebé de esta mujer radicó una denuncia en la comisaría de que perdió contacto con su hijo y tampoco tiene vínculo con la madre. Dijo que se acercó al domicilio y no lo atendieron”, indicó Campos.

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A partir de esa presentación, se dio intervención a la Policía local y se activaron las medidas de búsqueda. “Se le dio curso a la policía local y se dispuso la Alerta Nati para la búsqueda”, agregó el comisario.

Por el momento, la investigación se concentra en establecer el paradero de la joven y del bebé, reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita orientar el operativo.

Si bien no hay precisiones sobre su paradero, la búsqueda se centra principalmente en el norte neuquino de donde es oriunda la mujer, considerando que podría haber vuelto a su ciudad de origen.

Una intervención previa en el domicilio

Campos también señaló que, días antes de la denuncia, se había realizado una diligencia en la vivienda donde reside la joven. Según explicó, en ese procedimiento intervino personal de salud y del área de familia.

“Unos días atrás se hizo una diligencia en la casa donde reside esta mujer. Personal de salud y familia la trasladó al hospital local, donde se le hizo una serie de estudios para saber el estado de salud, se le dio el alta y aparentemente estaba todo bien”, detalló.

La búsqueda

Camila Belén Montesino tiene 27 años, mide alrededor de 1,60 metros, es de tez blanca, contextura robusta, cabello castaño claro y ojos oscuros. Al momento de su desaparición no se pudo precisar qué ropa llevaba.

Su hijo, Carlos Amir Jeremy Araya, tiene cuatro meses. Fue descripto como un bebé de tez blanca, ojos marrones y cabello rubio corto.

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Por el momento, la investigación se concentra en establecer el paradero de la joven y del bebé, reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita orientar el operativo.

Las autoridades pidieron que cualquier información sea comunicada a la Fiscalía Única de Rincón de los Sauces o a la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5, al teléfono (299) 4210369.

Qué es la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó la Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.

Desaparecidos Natalia.jpg Natalia Ciccioli desapareció en Neuquén. Su madre todavía busca respuuestas.

El alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Según reza la Ley, la autoridad de aplicación es la Policía del Neuquén, que una vez que surge el aviso da la alerta a todos los medios de comunicación y viraliza por redes la búsqueda. Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta.