Con la llegada de los primeros fríos, una flamante tendencia asoma como nuevo furor en la temporada otoño-invierno 2026. ¿Se despiden las camperas puffer ?

Adiós camperas puffer, esa moda ya fue: esta es la nueva tendencia para la temporada 2026

A lo largo de décadas, las camperas puffer se convirtieron en un clásico del invierno. Con diseños básicos en negro, engomados y elegantes estilos plateados hasta maxi formas extragrandes y llamativas variedades vintage, las camperas puffer representan una opción para todas las edades para protegerse del frío. Pero en esta temporada otoño-invierno 2026 ya asoma una nueva tendencia , que promete desplazarlas.

Por lo expuesto más arriba, el gran interrogante que surge es: ¿de qué modo las camperas puffer podrían quedar atrás? Según lo aseguran los especialistas, la respuesta habrá que buscarla en una prenda liviana , versátil y elegante que también ayude a combatir al frío. Para los expertos en moda no quedan dudas: esta prenda en cuestión se impondrá en un corto tiempo. ¿De cuál se trata?

Nueva tendencia en abrigo, furor en la temporada otoño-invierno 2026

La prenda que se perfila como la nueva tendencia en la temporada otoño-invierno es la chaqueta liviana tipo quilted (acolchada fina) junto con otros abrigos de diseño minimalista. Los expertos en moda auguran que la chaqueta liviana promete despedir a las clásicas y hasta el momento imbatibles camperas puffer.

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Cabe resaltar que la gran diferencia entre las chaquetas livianas y las ya tradicionales camperas puffer radica en que esta nueva tendencia apuesta por líneas más limpias, menos relleno y un estilo mucho más sofisticado.

Pero, al igual que las camperas puffer, las chaquetas livianas también mantienen el abrigo necesario, aunque sin sumar peso visual ni limitar combinaciones. En colores neutros como beige, negro, verde oliva o tonos tierra, se pueden adaptar fácilmente tanto a looks urbanos como más formales.

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Beneficios de las chaquetas livianas y cómo pueden usarse

Entre algunos de los beneficios que proporcionan las chaquetas livianas, podemos mencionar a los siguientes:

Son ligeras y cómodas de llevar: las chaquetas livianas no solo protegen del frío, además son cómodas y ligeras para el uso cotidiano.

no solo protegen del frío, además son cómodas y ligeras para el uso cotidiano. Son impermeables y tienen un rápido secado: en el otoño, invierno y primavera -épocas donde las lluvias se dan con mayor frecuencia- esta prenda protege de la lluvia y a su vez puede volver a utilizarse rápidamente.

protege de la lluvia y a su vez puede volver a utilizarse rápidamente. Se pueden usar en capas: el uso en capas -o layering- es una técnica de estilo que consiste en superponer prendas para crear un outfit con más profundidad, textura y personalidad, combinando piezas que se complementen en colores, largos y materiales para lograr un look equilibrado.

para crear un outfit con más profundidad, textura y personalidad, combinando piezas que se complementen en colores, largos y materiales para lograr un look equilibrado. Funcionan tanto de día como de noche: las chaquetas livianas también pueden usarse de día como de noche y responden a una estética más pulida que se alinea con el auge del denominado lujo silencioso, un estilo en el que lo simple y bien confeccionado vale más que lo llamativo.

A continuación, según lo recomiendan los expertos en moda, sugerimos algunas de las maneras de incorporar las chaquetas livianas para combinarlas con otras prendas: