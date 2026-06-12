Robaron con inhibidor de alarmas en Villa La Angostura y se dieron a la fuga: los persiguieron hasta El Bolsón

Tras una serie de robos perpetrados con un inhibidor de alarmas en Villa La Angostura, los sospechosos intentaron huir, pero fueron localizados gracias a un sistema de cámaras lectoras de patentes y finalmente interceptados en El Bolsón.

La investigación se inició a partir de varias denuncias realizadas por automovilistas que advirtieron la sustracción de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor que se encontraban en el interior de sus vehículos.

En todos los casos, los investigadores detectaron una particularidad: no había daños ni signos de forzamiento en cerraduras o accesos , una característica asociada a los delitos cometidos con dispositivos inhibidores de señal.

Fuga y persecución por más de 150 kilómetros

De acuerdo a la información de Diario Andino, en el marco de las tareas investigativas, personal policial logró identificar una camioneta Toyota Hilux SW4 de color negro que habría sido utilizada por los presuntos autores. Con esa información se desplegó un operativo de búsqueda que se extendió por distintos puntos de la región.

El avance decisivo se produjo cuando el sistema de cámaras lectoras de patentes detectó el paso del vehículo por El Bolsón con dirección a Chubut. Para entonces, los ocupantes ya habían recorrido más de 150 kilómetros desde Villa La Angostura.

Luego, fue interceptada sobre la Ruta 40 luego de haber sido abandonada por los ladrones. Consultada por LM Neuquén, prensa policial neuquina indicó que amplía policía de Río Negro.

Atrapados a pie

La causa sumó un nuevo elemento cuando registros de cámaras de seguridad mostraron a tres hombres caminando por la banquina e ingresando nuevamente a El Bolsón desde el límite provincial.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habían descendido del vehículo retenido y continuaban su desplazamiento a pie, una circunstancia que llamó la atención de los efectivos que seguían el caso.

Tras ser identificados, los uniformados realizaron una requisa preventiva y encontraron entre sus pertenencias dos equipos portátiles de comunicación VHF. Según trascendió, estos dispositivos serían compatibles con sistemas utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.

Robo millonario con inhibidores en El Bolsón Tras el alerta desde El Bolsón, la policía de Chubut realizó un operativo cerrojo en la ruta 40, cerca de Esquel y las localidades de Tecka y Corcovado.

Luego de ser interceptados en la banquina, los tres hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia de Neuquén, que continúa con las actuaciones para establecer su grado de participación en los hechos denunciados. Paralelamente, avanzan las pericias sobre los equipos secuestrados y otros elementos incorporados a la investigación.

Atraparon a dos ladrones con inhibidor que robaban en Santa Genoveva

Dos ladrones que abrían autos con inhibidor por Santa Genoveva fueron pescados y atrapados por la Policía. Andaban a bordo de otro auto, en el que intentaron darse a la fuga.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, todo inició el jueves por la mañana con un intento de robo a una camioneta que se encontraba estacionada en la intersección de calles San Juan y Amancay.

Hasta allí acudieron efectivos policiales tras un aviso que alertaba sobre dos personas que, a bordo de un Volkswagen Gol Trend, habrían intentado abrir una camioneta estacionada colocándose cerca de esta y utilizando para su cometido un presunto dispositivo inhibidor de alarmas.

ladrones inhibidor (1)

Ante esto, los efectivos se hicieron presentes y rápidamente ubicaron a los sospechosos, quienes al advertir la presencia policial, se dieron a la fuga de inmediato, lo que dio inicio a una corta persecución que finalizó a metros, cuando personal motorizado los pudo interceptar en calles San Juan e Illia.

Allí se procedió a su demora y al secuestro del vehículo en el que se desplazaban. Horas más tarde, y en continuidad con las diligencias dispuestas por la fiscalía interviniente, se realizó una requisa sobre el rodado tras recibir la autorización del juez de turno. Durante el procedimiento, se halló un total de 1.739.000 pesos en efectivo, monto que fue contabilizado en presencia de un testigo hábil y secuestrado de manera preventiva para su posterior restitución.

Asimismo, se secuestró un equipo de comunicación tipo handy, presuntamente utilizado para inhibir señales de cierre centralizado vehicular, junto con otros elementos de interés como herramientas y guantes, los cuales quedaron bajo cadena de custodia.

En relación al hecho que dio origen al operativo, se estableció que la camioneta afectada había sido dejada estacionada durante la noche anterior, constatándose como único faltante un perfume, según confirmó su propietario. Este fue restituido y los sospechosos demorados quedaron bajo investigación de la Fiscalía de Robos y Hurtos.