Murió un ciclista atropellado por una camioneta en Ruta 7: qué se sabe

Ocurrió en la tarde de este sábado, frente a la estación de servicio Puma. El tránsito de Neuquén a Centenario tuvo que ser desviado por personal policial.

Un joven ciclista murió en la tarde de este sábado tras ser embestido por una camioneta Ford Territory cuando cruzaba Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma de la vecina ciudad de Centenario.