Murió un ciclista atropellado por una camioneta en Ruta 7: qué se sabe
Ocurrió en la tarde de este sábado, frente a la estación de servicio Puma. El tránsito de Neuquén a Centenario tuvo que ser desviado por personal policial.
Un joven ciclista murió en la tarde de este sábado tras ser embestido por una camioneta Ford Territory cuando cruzaba Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma de la vecina ciudad de Centenario.
Según las primeras informaciones, el ciclista falleció en el acto, minutos después de las 19. Se desconoce la dinámica del accidente de tránsito. Trabajan en el lugar, personal policial, de Tránsito y de salud.
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