¿Conocían el lugar? Rompieron una pared y robaron encomiendas en la Terminal de Neuquén

Dos hombres rompieron una pared de durlock y se llevaron paquetes a través del boquete. Investigan si tenían información previa del lugar.

La Policía del Neuquén investiga el robo de encomiendas que sucedió en una empresa de transporte ubicada en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén ( ETON ), cuando dos hombres rompieron una pared de durlock y se llevaron los paquetes. Las autoridades analizan que los sospechosos conocían el funcionamiento del lugar y actuaron sobre un sector específico del local.

El episodio sucedió el lunes 20 de julio por la noche, cuando el personal de Flecha Cargo cerró las oficinas alrededor de las 20.00 y durante la madrugada, los delincuentes ingresaron por la calle 12 de septiembre .

El coordinador de la zona sur de la Dirección Seguridad Confluencia , Diego Rebollosa en declaraciones a LU5 explicó: “Tomamos conocimiento a partir de la denuncia del personal de la empresa, en el transcurso de la noche ingresaron dos masculinos por la calle 12 de septiembre. Las cámaras de seguridad muestran cómo golpean las paredes de uno de los depósitos de la empresa”.

Los sospechosos golpearon la pared y provocaron un hueco

Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la ETON, los sospechosos ingresaron por la calle 12 de septiembre y golpearon un sector específico de la pared de durlock, eso provocó un hueco, por el cual alcanzaron a robar tres encomiendas sin necesidad de ingresar al interior del local. Luego, abandonaron el lugar caminando por la misma calle por la que habían accedido.

Los ladrones golpearon la pared y realizaron un "boquete". Omar Novoa

“Golpearon las paredes, que son de durlock, entonces provocaron un agujero en la pared y estos sujetos pudieron sustraer tres encomiendas que estaban en el interior. No ingresaron al lugar, sino que aparentemente agarraron lo que alcanzaron, lo que tenían a mano” indicó Rebolloza.

A través del "boquete" se robaron tres encomiendas

El jefe policial explicó que la modalidad utilizada de robo mediante un “boquete” refuerza la hipótesis de que los autores conocían la distribución del edificio. Señaló que desde el exterior todo el sector presenta una pared continua y los sospechosos rompieron justamente en el sector del depósito.

El constante movimiento de personas, provocó que los ladrones pasen desapercibidos. Omar Novoa

Además, el coordinador agregó que los hombres actuaron con el rostro parcialmente cubierto con cuellos altos y gorros, para dificultar su identificación a través de las cámaras.

“Son personas que tenían conocimiento por lo menos del movimiento de las instalaciones del lugar, sino para dar justo con el depósito tenés que ir pateando toda la pared hasta llegar a ese sector. Eran dos sujetos con las caras tapadas con gorritos y cuellitos” agregó Rebollosa.

La investigación quedó a cargo del personal de la Brigada Policial, que analizan las grabaciones de las cámaras internas de la terminas y los dispositivos ubicados en las inmediaciones para reconstruir el recorrido de los sospechosos y vincular algún domicilio. Hasta el momento solo pudo establecerse que se trata de dos hombres mayores de edad.

Los sospechosos se robaron tres paquetes. Omar Novoa

Dos de los tres paquetes, iban a ser devueltos al remitente

Rebollosa explicó que la maniobra pasó desapercibida debido al movimiento habitual de personas que tiene la terminal de ómnibus. El hecho de ver personas trasladando paquetes, es una postal habitual del lugar, ya que la recepción y entrega de encomiendas forma parte de la actividad cotidiana del lugar.

“La verdad es que pasaron desapercibidos en virtud que durante el transcurso del día van muchas personas a retirar encomiendas entonces es algo natural ver a un masculino o a un femenino con un paquete en la mano, porque ingresan y egresan todo el tiempo a la terminal” agregó el coordinador.

El robo sucedió la noche del lunes 20 de julio. Omar Novoa

El comisario agregó que las alarmas del depósito no se activaron, ya que los autores no accedieron por puertas o ventanas, sino que accedieron a través del boquete que hicieron en la pared, que tenía acceso directo a las dársenas donde estacionan los colectivos de larga distancia. Desde ese punto robaron los paquetes y escaparon.

Respecto a las encomiendas robadas, el jefe policial indicó que dos de los tres paquetes no tenían destinatario pendiente de retiro, ya que estaban desde hacía tiempo en la empresa y nadie los había retirado, por eso estaban listos para ser devueltos a sus remitentes.

La investigación continúa para identificar a los responsables y determinar el contenido de las encomiendas robadas para recuperarlas y restituirlas a sus legítimos destinatarios.