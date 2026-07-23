Neuquén La Mañana Villa Pehuenia Paisajes de película: la imponente nevada que transformó por completo a una de las joyas de la cordillera

Villa Pehuenia se cubrió de blanco: las postales de la nevada que dejó el miércoles en la cordillera

La cordillera neuquina muestra en estas últimas horas su cara más imponente. Una nevada intensa cayó sobre Villa Pehuenia durante las últimas horas y transformó la aldea de montaña en una de esas postales que no necesitan filtro: los pehuenes centenarios cargados de nieve, los techos de las cabañas cubiertos de blanco, los caminos silenciosos y el lago Aluminé reflejando la quietud de un amanecer patagónico en pleno invierno. Las imágenes que llegaron desde la localidad hablan solas.

Villa Pehuenia-Moquehue es, en invierno, una de las experiencias más auténticas que ofrece la Patagonia argentina. Enclavada en un anfiteatro natural de cerros y lagos a tan solo 310 kilómetros de la capital neuquina, la localidad propone lo que la vida cotidiana pocas veces permite: silencio, aire puro de montaña y el calor de una cabaña alpina mientras afuera el mundo se cubre de blanco. Los lagos, los bosques, los caseríos y los caminos nevados revelan postales únicas que atraen visitantes de todo el país.

A tan solo 15 minutos del centro de la villa, el Parque de Nieve Batea Mahuida ofrece la experiencia de la nieve en territorio mapuche, administrado por la Comunidad Mapuche Puel. Allí el esquí, el snowshoeing, los paseos en trineo y las caminatas entre pehuenes nevados forman parte de una propuesta que combina aventura con respeto por la cultura y el entorno natural. El cerro también convoca a quienes buscan el esquí de travesía o simplemente sentarse a mirar cómo la nieve transforma el paisaje desde las alturas.