Revocan la prisión domiciliaria al condenado que mató a un hombre con una escopeta: irá a cárcel común

Una discusión en un boliche bailable derivó en el fatal desenlace en Picún Leufú. El fiscal argumentó que existe riesgo de fuga y quedó detenido en una comisaría.

La noche cargada de violencia, discusiones e insultos que terminó en tragedia en Picún Leufú con la muerte de Gustavo Santos Villar , sumó un nuevo capítulo esta mañana. El Ministerio Público Fiscal solicitó revocar la prisión domiciliaria de Eliseo Eduardo Uircan, el condenado por el homicidio del joven. El hombre permanecía detenido en una vivienda en el paraje Santo Tomás hasta que se fijara la pena de prisión efectiva que debe cumplir.

El pedido para el cumplimiento de la prisión efectiva lo hizo el fiscal jefe Gastón Liotard durante una audiencia en la ciudad judicial de Cutral Co, en la que estuvo acompañado por el asistente letrado Matías Alonso.

El fiscal jefe argumentó su solicitud basándose en la existencia de riesgo de fuga y el incumplimiento de una orden de juez de garantías por parte del condenado. Liotard indicó que existe el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial por parte de Uircan.

“No hay otra salida que la prisión preventiva. La prisión domiciliaria ya no es eficaz. El condenado no solo desobedeció una orden de un juez de garantías, sino que lo hizo cuando la medida estaba consensuada” indicó Liotard.

El planteo del representante del MPF fue acompañado por el abogado querellante que representa a la familia de la víctima, César Omar Pérez.

El pedido del fiscal jefe se basó en que el domingo 19 de julio, los efectivos de la Policía del Neuquén acudieron al domicilio de cumplimiento de la medida cautelar, ubicada en el paraje Santo Tomás, pero no encontraron a Uircan.

Ante esa situación, los efectivos fueron informados de que se había ido en auto con un conocido, por eso los efectivos se dirigieron hacia el paraje 44, localizado a solo 9 kilómetros del paraje Santo Tomás. Los agentes encontraron a Uircan en el interior de un Volkswagen Gol alrededor de las 22.00 y lo demoraron.

Según la cronología que realizó el fiscal jefe, el 11 de noviembre del año pasado Uircan fue imputado por el homicidio de Gustavos Santos y quedó detenido con prisión domiciliaria en Santo Tomás. El argumento para establecer esa modalidad de detención se basó en que el Uircan tenía un problema de salud, entre otros aspectos.

El 17 de noviembre se modificó el lugar de detención por una vivienda en Cutral Co, hasta el 22 de diciembre, fecha en que retomó la prisión domiciliaria en una vivienda de Santo Tomás, con el control de rondines policiales, hasta el 31 de julio próximo. Sin embargo, el hombre incumplió la prisión domiciliaria el pasado 19 de julio al salir del radio de la vivienda fijada como lugar de detención.

El 12 de mayo de este año, a través de un acuerdo de unanimidad, la Justicia de Neuquén declaró la responsabilidad penal de Uircan por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en carácter de autor.

En esa audiencia, el Ministerio Público Fiscal adelantó que pediría una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva. Sin embargo, el hombre cambió de abogado defensor y planteó la supuesta invalidez de ese acuerdo, algo que un Tribunal de Impugnación rechazó.

“En dos semanas, el próximo 5 de agosto, está prevista la audiencia de determinación de la pena. Adelantamos que el MPF pedirá una pena de 10 años y 8 meses de prisión efectiva” indicó Liotard.

Por estas razones, se solicitó que Uircan quede detenido en una comisaría de Piedra del Águila, en un principio, hasta el próximo 30 de agosto. Con el objetivo de finalizar todos los procesos judiciales y hasta que la pena quede firme.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Lisandro Borgonovo avaló el pedido y ordenó revocar la prisión domiciliaria y estableció que Uircain quede detenido en una comisaría hasta el próximo 30 de agosto.