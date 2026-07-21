Parque Industrial Capital: 156 empresas se anotaron en menos de 24 horas

El registro para el nuevo predio se habilitó este lunes y despertó un amplio interés. El proyecto se instalará en la meseta y albergará mil industrias.

Más de 150 empresas ya se anotaron para ser parte del nuevo Parque Industrial.

Luego de ser presentado este lunes, el nuevo Parque Industrial Capital de Neuquén despertó un fuerte interés del sector privado. En menos de un día, 156 empresas completaron su inscripción para acceder a un lote en el predio que impulsa la Municipalidad.

El predio de 1200 hectáreas, ubicado a la vera de la ruta 67, busca albergar unas mil compañías e incluye un programa de beneficios impositivos único en el país que será exclusivo para los inversores de la zona.

El anuncio fue realizado por el intendente Mariano Gaido , quien destacó la rápida respuesta del sector privado y aseguró que el proyecto tendrá capacidad para albergar hasta 1.000 empresas y generar más de 30.000 puestos de trabajo.

"En menos de un día, 156 empresas se inscribieron y ya tienen el compromiso de ser parte del parque", afirmó el jefe comunal.

Sebastián Fariña Petersen

Un Parque Industrial con beneficios para empresas neuquinas

Uno de los principales atractivos del proyecto es el programa "Invierta Neuquén Capital", mediante el cual las empresas neuquinas que se radiquen en el parque y cumplan con los requisitos establecidos accederán a 10 años de exención total de impuestos municipales.

Gaido comparó este beneficio con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Nación y sostuvo que la propuesta municipal representa una ventaja aún mayor para quienes inviertan en la ciudad.

"El gobierno nacional anunció el RIGI; el lunes lanzamos 'Invierta Neuquén': cero impuestos durante 10 años a las empresas neuquinas. Esto nos diferencia de los demás", observó. "El gobierno nacional anunció el RIGI; el lunes lanzamos 'Invierta Neuquén': cero impuestos durante 10 años a las empresas neuquinas. Esto nos diferencia de los demás", observó.

El intendente explicó que durante los primeros 30 días de inscripción tendrán prioridad las empresas radicadas en Neuquén capital y en la provincia. Recién una vez finalizada esa etapa la convocatoria se abrirá a firmas nacionales e internacionales.

Además, adelantó que en septiembre presentará el proyecto en Houston, Estados Unidos, durante una gira que realizará junto al gobernador Rolando Figueroa.

Cómo será el Parque Industrial Capital

El complejo contará con todos los servicios necesarios para el funcionamiento de grandes emprendimientos industriales y comerciales.

Dispondrá de agua potable, energía eléctrica, fibra óptica, calles asfaltadas, avenidas, cordón cuneta, transporte público, seguridad y recolección de residuos, además de sectores diferenciados para industrias, comercios, gastronomía, estaciones de servicio y otros servicios complementarios.

La primera etapa de la obra, que incluye el portal de acceso y la infraestructura inicial, estará terminada entre octubre y noviembre, mientras que la finalización integral está prevista para el próximo año.

Para demostrar que el proyecto ya dejó de ser una propuesta, Gaido aseguró que las obras comenzaron y mencionó la apertura de avenidas y la ejecución de cordones cuneta.

"Esto no es un PowerPoint, no es un video ni es solamente un anuncio. Ya comenzó la construcción del Parque Industrial", afirmó. "Esto no es un PowerPoint, no es un video ni es solamente un anuncio. Ya comenzó la construcción del Parque Industrial", afirmó.

Los lotes estarán destinados a proyectos productivos.

El municipio aclaró que los terrenos no tendrán una superficie única, sino que se adaptarán a las características de cada emprendimiento.

Los proyectos de mayor escala podrán solicitar varias hectáreas, mientras que empresas que actualmente funcionan dentro de la ciudad también podrán trasladarse al nuevo parque, contribuyendo al ordenamiento urbano.

Gaido fue enfático al señalar que no habrá lugar para operaciones especulativas.

"No estamos dispuestos a vender un lote si no existe un proyecto. Queremos que se desarrolle la industria neuquina, el comercio neuquino, las empresas neuquinas y que se genere trabajo neuquino", remarcó.

También dejó en claro que no se aceptarán compras con fines exclusivamente inmobiliarios, ya que el objetivo es consolidar un polo productivo que acompañe el crecimiento de Neuquén.

Ubicación estratégica y administración privada

El nuevo Parque Industrial estará ubicado sobre la Ruta Provincial 67, uno de los corredores estratégicos que conecta Neuquén con Vaca Muerta, lo que permitirá mejorar la logística para el transporte de insumos y mercaderías.

"Va a tener una logística muy importante hacia la zona productiva y hacia la ciudad", indicó Gaido.

El intendente también confirmó que habrá transporte público para los trabajadores y explicó que la Municipalidad desarrollará toda la infraestructura inicial, mientras que la administración posterior quedará a cargo del sector privado.

"La Municipalidad lo desarrolla, pero lo va a administrar el sector privado. Nosotros somos la chispa que enciende al sector privado", expresó.

Por último, Gaido destacó que el proyecto es posible gracias a la situación financiera del municipio.

"Desde que soy intendente, todos los meses tenemos superávit. La ciudad tiene las cuentas ordenadas y cero endeudamiento", manifestó.

Finalmente, definió al emprendimiento como "el proyecto público y privado más importante de la historia" de Neuquén capital y concluyó: "Este es el parque de las empresas neuquinas: queremos inversiones de calidad, empresas que se instalen y que generen trabajo".