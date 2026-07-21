A juicio por traficar drogas desde Chubut para venderlas en Villa La Angostura

El hombre de 56 años fue detenido con más de 150 gramos de marihuana fraccionada, balanzas de precisión, envoltorios con semillas y bolsas de nylon para los paquetes.

La Justicia neuquina comenzó con la audiencia preparatoria para la elevación al juicio oral y público contra un hombre de 53 años , acusado de trasladar sustancias ilícitas desde Chubut para comercializarlas en Villa La Angostura . El Ministerio Público Fiscal anticipó que solicitará una pena de prisión de cumplimiento efectivo para el acusado.

La elevación al juicio oral y público se determinó en una audiencia preparatoria en los tribunales de la localidad cordillerana. El imputado, identificado por sus iniciales P.S.M.A con domicilio en Las Golondrinas de la provincia de Chubut, una pequeña comuna entre El Bolsón y Lago Puelo.

Según la acusación impulsada por el fiscal jefe Gastón Ávila , el hombre fue interceptado el 13 de marzo sobre la calle Maestro Pérez al 600 mientras transportaba drogas ilícitas con presuntos fines de comercialización en el vehículo en el que circulaba.

La investigación comenzó minutos antes de la detención, cuando el personal de la Comisaría N°28 recibió un aviso de operadores de la sala de Monitoreo Urbano que alertaba sobre una presunta venta de drogas en las inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre la Avenida Arrayanes.

A partir de esa información comenzó la investigación y se solicitaron los registros de las filmaciones de las cámaras de vigilancia de área urbana. Los registros fílmicos permitieron identificar la trayectoria del vehículo y detectar un domicilio vinculado a la causa.

El personal de la Comisaría N°28 fueron alertados por una presunta venta de drogas cerca de la estación de servicio de la Avenida Arrayanes.

El acusado trasladaba drogas desde Chubut para venderlas en Villa La Angostura

Tras tomar intervención la Fiscalía de San Martín de los Andes, especializada por investigaciones por narcomenudeo, se ordenó la detención de sospechoso y el secuestro del vehículo. Poco después, el personal policial localizó al hombre caminando sobre la calle Maestro Pérez, donde se llevó adelante el procedimiento.

Durante la requisa del automóvil, los agentes secuestraron dinero en efectivo, recortes de bolsas de nylon, papeles y un cuaderno con anotaciones, frascos goteros con tintura de cannabis, dos teléfonos celulares, envoltorios transparentes con semillas, un recipiente con una pastilla blanca, dos balanzas de precisión, envoltorios con cannabis sativa fraccionada y lista para su comercialización.

También se realizó el secuestro de un auto importado y el pesaje total de los estupefacientes arrojó 156 gramos de marihuana fraccionada y lista para la venta. La sustancia ilícita integra la prueba reunida por la Fiscalía para sostener la acusación durante el juicio oral y público, cuya fecha será fijada próximamente.

La causa continúa con el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de la información registrada en los cuadernos.

Secuestraron más de 150 gramos de cannabis y balanzas de precisión

La investigación continuará con nuevas medidas judiciales como el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados y el análisis de la información registrada en las anotaciones incautadas durante el procedimiento. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, el cruce de estos datos podría aportar información relevante para esclarecer otros hechos vinculados al narcomenudeo en la región sur.

En paralelo, el abogado Cristian Hugo Pettorosso, asesor legal y vocero de la organización Mamá en Acción, recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas por presunta venta de drogas mediante la aplicación Neuquén Te Cuida o comunicándose con la comisaría más cercana para aportar información.

Además, Pettorosso agregó que la organización brinda orientación gratuita sobre situaciones de intoxicación por drogas, consumo problemático de sustancias, tratamiento de las adicciones y la posibilidad de integrarse al grupo de acompañamiento.

También recordó que el Hospital de Villa La Angostura recibe a pacientes que presentan cuadros agudos de intoxicación por consumo de estupefacientes.