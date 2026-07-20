Un preso estalló por el colchón que tenía y realizó un encendido reclamo ante jueces

Se encuentra alojado en la cárcel federal de Senillosa y no dudó en impulsar un habeas corpus para que le den una solución.

Tras un encendido reclamo, el preso alojado en Senillosa logró la entrega de un colchón nuevo.

Un encendido reclamo de un interno que permanece alojado en el Complejo V de la ciudad de Senillosa , dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) terminó con una respuesta favorable aunque todavía resta definir otro pedido que impulsó en las últimas semanas.

Al igual que otros presos, el denunciante requirió a la defensa la elaboración de un habeas corpus por sus condiciones de detención.

El interno hizo un escrito donde se manifestó muy molesto por el ataque de chinches en su celda y se lo atribuyó al colchón viejo que le habían entregado. En una entrevista con su defensora oficial, le indicó que el colchón estaba casi inutilizable.

Asimismo, cuestionó a los agentes penitenciarios porque no le habían entregado ropa de abrigo para afrontar las bajas temperaturas de esta época.

La presentación incluyó también un reclamo ligado a su lugar de alojamiento debido a que su familia se encuentra en el conurbano bonaerense y sus integrantes no pueden visitarlo.

Tras sus quejas, el interno obtuvo una solución al tema de las chinches y la semana pasada, la Dirección Administrativa del Complejo V se encargó de entregarle un colchón nuevo, además de ropa de cama.

La presentación llegó hasta la Cámara de Roca

Más allá de que la situación del conflicto inicial se resolvió en primera instancia, el habeas corpus también quedó bajo la lupa de la Cámara Federal de General Roca en relación a la otra solicitud vinculada con un posible traslado a una cárcel federal cercana a la familia del interno.

Los camaristas se mostraron coincidentes con el responsable del juzgado 2 de Neuquén capital y consideraron que la decisión de un traslado a otra unidad penitenciaria deberá ser adoptada por el juzgado de Ejecución que interviene en el proceso ligado al interno.

El hombre de Zapala no quiere saber nada con la cárcel de Senillosa y pidió permanecer en Viedma.

Los recursos de habeas corpus se impulsan casi a diario ante la justicia federal y, en algunos casos, se justifican y, en otros, son motivo de polémica. El año pasado, por ejemplo, el pedido de autorización para el ingreso de una PlayStation generó el enojo de los jueces.

La negativa al uso de una PlayStation

El reclamo fue realizado por un preso alojado en la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Roca. Luego de que familiares le enviaron una encomienda con una PlayStation 2, el interno solicitó la autorización para su utilización.

Sin embargo, los agentes penitenciarios hicieron un repaso de las últimas calificaciones del hombre privado de su libertad y comprobaron que estaba lejos de cumplir con el reglamento interno que favorece determinados beneficios. En concreto, el preso que reclamaba la Play, tenía una conducta de 4 y un concepto de 4, y había protagonizado una serie de conflictos con otros internos.

A partir del informe de la División de Seguridad Interna, el preso fue notificado de que no le iban a entregar la consola de videojuego hasta que mejore sus puntajes de conducta y concepto.

Molesto por la respuesta, decidió presentar un recurso ante el juez federal roquense y, luego, insistió ante la Cámara Federal. En ambos casos, la respuesta fue negativa y le indicaron que lo resuelto no agravaba las condiciones de su detención.