Así fue el momento en que un piloto de parapente cayó desde 30 metros y murió durante un festival

El hecho ocurrió en la meseta de Tekke luego de que una ráfaga frenara el vuelo y provocara el accidente fatal. Los organizadores cancelaron el evento.

El piloto de parapente había viajado especialmente desde la ciudad de Antalya para participar del evento.

Un experimentado piloto de parapente de 48 años, identificado como Bayram Kurt , murió tras caer desde una altura de aproximadamente 30 metros después de despegar del monte Tekke, en Turquía .

El hecho ocurrió en el distrito de Ouzlar de Çorum, mientras la víctima participaba en las actividades programadas para el 3er Festival Tradicional de Parapente y Meseta de Ouzlar.

El piloto de parapente había viajado especialmente desde la ciudad de Antalya para formar parte de la tercera edición de este encuentro deportivo y tradicional que reúne a especialistas en vuelos de altura en la región . Su participación formaba parte de las atracciones principales del evento anual organizado por las autoridades locales.

De acuerdo con los datos obtenidos por los servicios de asistencia y seguridad pública, el deportista ascendió a la montaña Tekke, a 1540 metros de altitud, con el objetivo de realizar una práctica de vuelo de rutina planificada dentro del cronograma. Según las mismas fuentes, la preparación del planeador se realizó bajo los protocolos habituales.

Testigos del accidente registraron la secuencia en imágenes en las que se observa el instante en que el equipo aparentemente pierde sustentación en el aire antes de precipitarse contra una superficie rocosa del terreno montañoso.

El video del trágico accidente del piloto de parapente

Las filmaciones caseras obtenidas por el público presente muestran al parapentista despegando, permaneciendo suspendido en el aire durante un tiempo debido al viento, antes de perder altitud de forma abrupta y caer al suelo. Las ráfagas parecieron alterar la trayectoria inicial prevista por el profesional de manera inmediata tras abandonar la rampa.

Los equipos de rescate prestaron primeros auxilios en el lugar del accidente y Kurt fue trasladado al Hospital Estatal de Ouzlar. A pesar de la atención médica y de las maniobras de reanimación complejas llevadas a cabo en la sala de emergencias, el deportista no sobrevivió a las heridas provocadas por el fuerte impacto sobre las rocas.

Çorum’un Ouzlar ilçesinde düzenlenen yamaç paraütü enliine katlan Bayram Kurt, Tekke Da’ndan havalandktan sonra yaklak 30 metre yükseklikten düerek hayatn kaybetti. pic.twitter.com/qWKXv1Kwzt — Haber Aero (@HaberAero) July 20, 2026

Pese a que la principal hipótesis que baraja la prensa local es que las condiciones del viento influyeron en el vuelo, los peritos analizan los reportes meteorológicos de la zona para confirmar las causas de la caída, según la agencia estatal de noticias turca DHA.

Las fuerzas de seguridad, mientras tanto, secuestraron los restos del dispositivo textil y los arneses para someterlos a revisiones mecánicas en los laboratorios forenses.

La cancelación del festival y el último adiós al piloto

En señal de duelo, los organizadores cancelaron los eventos restantes del festival. La comisión directiva a cargo del encuentro decidió dar por finalizadas todas las demostraciones técnicas y vuelos previstos para las jornadas siguientes, como muestra de respeto ante la muerte del participante.

“Nuestra organización, que preparamos con gran entusiasmo, tiene un profundo dolor para todos nosotros debido a esta trágica pérdida. Recordamos a Bayram Kurt con profunda tristeza y ofrecemos nuestras condolencias y oraciones por fortaleza a su familia, seres queridos y a toda la comunidad de parapente”, manifestó la organización.

Los organizadores cancelaron el evento luego de confirmarse la muerte del piloto de parapente.

En ese sentido, agregó: “Agradecemos sinceramente a todos los atletas, invitados, instituciones, voluntarios y ciudadanos que mostraron comprensión, compartieron nuestro dolor y demostraron solidaridad al venir a nuestro distrito desde toda Turquía durante este difícil momento”.

Los restos fueron transportados hacia Antalya para la realización de los correspondientes servicios de sepelio y el acompañamiento a sus familiares directos el pasado domingo, tras completarse los trámites solicitados por las autoridades judiciales del distrito de Ouzlar.