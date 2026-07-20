Devastador temporal en Chile: cayeron 214 mm, hay cinco muertos, desaparecidos y 33 mil personas aisladas

El intenso temporal mantiene bajo alerta a 10 regiones del país. Hay inundaciones, cortes de energía, daños en viviendas y aluviones.

Se contabilizaban además otros 14 lesionados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Un brutal temporal afecta a Chile desde mediados de la semana pasada, donde las intensas lluvias provocaron grandes inundacione s, además del colapso de rutas y servicio eléctrico. Tal como se advertía, el fenómeno conocido como "Niño Godzilla" golpeó con fuerza en varias zonas del país, dejando ya el trágico saldo de cinco muertos.

El intenso temporal mantiene bajo alerta a 10 de las 16 regiones del país, donde las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron inundaciones, cortes de energía, daños en viviendas y riesgo de desbordes y aluviones.

El último fallecimiento había sido confirmado el viernes en la región de Valparaíso, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal. Pero lamentablemente, en las últimas horas, se dio a conocer que hay una quinta víctima fatal. Se trata de una persona que estaba desaparecida en la Región del Maule.

Se contabilizaban además otros 14 lesionados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Hay desparecidos y más de 33 mil personas aisladas por uno de los peores temporales

Las autoridades informaron que el temporal ya ha dejado en Chile 1.950 personas damnificadas, 1.091 albergadas y 33.246 aisladas. Hay 15 personas desaparecidas.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, afirmó en la madrugada de este lunes que hay siete personas desaparecidas en la comuna producto de los aluviones.

Esperan que el gobierno decrete estado de catástrofe, lo que permita desplegar a efectivos de las Fuerzas Armadas para ir en rescate de las personas que se encuentran aisladas y también para la búsqueda de las personas extraviadas.

“En este momento tenemos casi 80 personas que están aisladas y tenemos a siete personas que están desaparecidas, sin contabilizar otras personas que no sabemos más de su información", afirmó Norambuena.

Del mismo modo, se señaló que se registran 34 viviendas destruidas, 1.087 con daño mayor, 14.447 con daño menor y otras 1.429 que permanecen en evaluación.

La última información disponible de Senapred señalaba que las alertas rojas permanecen vigentes en la provincia del Huasco, Tierra Amarilla, la Región de Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral y María Pinto.

Durante la actualización del sistema frontal que golpea a Chile, se informó la suspensión de clases para este lunes para varias regiones, además reportó al menos 42 cortes de rutas provocados por la activación de quebradas y esteros en Coquimbo, mientras que en Ovalle las precipitaciones provocaron daños intensos en cinco de los siete pabellones del hospital de la comuna.

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Según reportó el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, hay comunidades del sector rural aisladas, y el alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, relató a 24 Horas una compleja situación en la comuna por rodados y deslizamientos: “Tenemos nuestras rutas colapsadas”, dijo.

Cayeron 214 mm de lluvia y hay alerta roja

Según las últimas informaciones, en la Región de Coquimbo cayeron hasta 214 milímetros de lluvia en la estación de Cerro Tololo y en la comuna de La Serena el agua hizo que se superara en un 38% el promedio anual de agua.

En Ovalle ya se registran 122,6 mm, y en Salamanca, 197 mm. De acuerdo a las advertencias, las lluvias continuarán con intensidad hasta la noche del martes.

A través de un comunicado, el Centro Zonal de Meteorología Marina emitió un aviso de Marejadas que afectará a gran parte de la costa de la zona central y norte chico del país.

El evento atravesará el borde costero entre las localidades de Huasco (Región de Atacama) y el Golfo de Arauco (Región del Biobío) y estará presente el martes 21 y el miércoles 22 de julio.