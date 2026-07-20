España: colapsó una fuente y mató a un adolescente de 13 años en medio de los festejos por el Mundial

El desprendimiento de la estructura de piedra en Ciudad Rodrigo causó además heridas a otras dos personas. Decretaron tres días de luto oficial.

El fatal accidente ocurrió donde un grupo de hinchas celebraban el título de España en el Mundial 2026.

Un adolescente de 13 años murió al derrumbarse parte de una fuente de Ciudad Rodrigo, Salamanca, donde celebraba junto a más personas el título mundial obtenido por la selección de España tras vencer el domingo la final a Argentina por 1-0 en Nueva Jersey.

Las autoridades informaron oficialmente que otras dos personas resultaron heridas en el mismo incidente, registrado en un punto habitual de festejo en la localidad mirobrigense de 12.000 habitantes.

La víctima fatal se encontraba en el interior de la denominada fuente del Árbol Gordo cuando se produjo el colapso de la plataforma superior , donde había varias personas subidas como de costumbre en estos casos. Las piedras lo golpearon y lo atraparon y resultó gravemente herido.

Ante ese panorama, el adolescente herido fue extraído del agua inconsciente y con una importante herida en una de sus piernas, para luego ser trasladado al centro de salud de la localidad, donde se confirmó su deceso.

El Ayuntamiento local expresó su dolor y condolencias en un comunicado difundido en redes, en el que ha subrayado que “toda la ciudad de Ciudad Rodrigo siente esta pérdida y acompaña a la familia y amigos”.

Quién era el adolescente de 13 años que murió en Ciudad Rodrigo

Según informó Ciudad Rodrigo C.F., una institución deportiva local, el adolescente que murió en el derrumbe de la fuente era Adrián Ibarra, quien se desempeñaba en las divisiones formativas.

"No nos lo podemos creer todavía. Anoche vivimos el peor momento que se puede vivir durante la celebración del Mundial que ha conseguido España", escribió el club en su cuenta oficial de X.

Todo el pueblo y el club estamos consternados por la noticia que hemos recibido en un día muy duro y muy negro en nuestra historia. Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino. — Ciudad Rodrigo CF (@CRCF_oficial) July 20, 2026

En esa misma red social, la entidad agregó: "Todo el pueblo y el club estamos consternados por la noticia que hemos recibido en un día muy duro y muy negro en nuestra historia. Nos faltan las palabras en días tan difíciles como los que la vida nos pone en el camino".

Cómo fue el operativo de asistencia y rescate

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León informó oficialmente que recibió varias llamadas desde las 0.30 de este lunes que dieron cuenta del derrumbe sobre varias personas que se encontraban arremolinadas en el lugar.

Las Emergencias dieron aviso rápidamente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Además, se activó también el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

Distintas fuertes tuvieron que acudir al lugar del incidente durante los festejos por la obtención del Mundial por parte de España.

Las dotaciones se desplegaron de inmediato en el espacio público para remover los bloques de piedra y asistir a los damnificados atrapados.

Por el momento, desde Emergencias no dieron más detalles sobre la identidad de las personas afectadas.

Las medidas oficiales y el reporte de los sobrevivientes

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir también para atender al menos a otros dos jóvenes que resultaron heridos, aunque, en principio, uno de ellos con fracturas y otro con lesiones de menor consideración.

A uno de ellos, el personal sanitario de Sacyl lo trasladó al hospital de Salamanca con una fractura en una de sus piernas, mientras que al otro lo llevó a otro centro de salud local.

La fuente del Árbol Gordo donde se produjo el accidente en los festejos de España en un sitio de encuentros en Ciudad Rodrigo.

“Lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia para el conjunto de la sociedad mirobrigense”, lamentó el Ayuntamiento en el comunicado oficial.

Además, informó: “En señal de duelo por la pérdida, las banderas del Ayuntamiento ondearán a media asta entre los días 20 a 22 de julio, inclusive ambos días”.