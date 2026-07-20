El festejo viral de Cucurella en España, donde cantó el tema de un artista argentino

El defensor se consagró campeón del mundo con su selección y fue uno de los más visibles en las celebraciones.

Luego de ser una de las figuras de España , que se consagró campeón del Mundial 2026 tras superar a Argentina en la final, Marc Cucurella entonó su clásica canción. Tras el regreso a su país natal, los futbolistas festejaron el logro con la gente en las calles de Madrid y se subieron al escenario donde fueron homenajeados.

El defensor, flamante refuerzo del Real Madrid, lució su larga cabellera con rulos, tomó el micrófono y entonó la canción que había cantado cuando España ganó la Euro de 2024, aunque esta vez con algunas modificaciones.

"CUCU CUCURELLA, SE COME UNA PAELLA, CUCU CUCURELLA, SE TOMA UNA ESTRELLA, HAALAND TIEMBLA, QUE VIENE CUCURELLA, HAALAND TIEMBLA, QUE VIENE CUCURELLA".

Los festejos de Marc Cucurella en España. pic.twitter.com/sn7Bu9EeLD — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 20, 2026

Después, el jugador que hasta hace poco vistió la camiseta del Chelsea también entonó la canción de un artista argentino durante los festejos.

Se trata "Malbec", un tema de Duki, que es un artista argentino.

El bobo de Cucurella se puso a cantar un tema de DUKI en los festejos de España, perdimos contra un rejunte de intento de youtubers sin ningún tipo de identidad pic.twitter.com/gn1hVsWAkC https://t.co/szZrjwQoUR — Modo Scaloneta (@ModoScaloneta) July 20, 2026

España ganó el Mundial 2026, pero la celebración casi termina en el hospital. Dos jugadores de la Furia protagonizaron momentos insólitos que ya son virales en las redes sociales.

El primero en vivir una situación insólita fue David Raya, arquero suplente de la Selección Española. En pleno festejo sobre el césped del MetLife Stadium, el guardameta decidió treparse al travesaño del arco para celebrar con los hinchas. Lo que parecía una imagen de euforia se convirtió en un momento difícil de describir cuando su medalla de campeón quedó enganchado con la red y casi se ahorca y lograron bajarse sin mayores consecuencias.

Pero el papelón no terminó ahí. Minutos después, en la zona mixta del estadio, Marc Cucurella salió del vestuario con la Copa del Mundo envuelta en una bolsa de plástico, como si llevara el pan del almacén.

El defensor, que había sido titular en la final, caminaba distraído cuando tropezó y estuvo a punto de estampar el trofeo contra el piso. Por suerte, el trofeo no sufrió daños y Cucurella logró mantener el equilibrio.

Las imágenes ya recorren el mundo y los memes no se hicieron esperar. "Raya casi se va al otro mundo antes de tiempo" o "Cucurella trató la Copa como si fuera un paquete de fideos" son algunos de los comentarios que inundan las redes.