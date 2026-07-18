Además de las cuatro víctimas fatales, el temporal dejó seis heridos y una persona desaparecida en uno de los eventos meteorológicos más graves de los últimos años.

Temporal en Chile: ya son cuatro los muertos confirmados y continúa el alerta en gran parte del país

El intenso temporal que afecta a Chile dejó hasta el momento cuatro personas fallecidas y mantiene bajo alerta a 10 de las 16 regiones del país, donde las fuertes lluvias y ráfagas de viento provocaron inundaciones, cortes de energía, daños en viviendas y riesgo de desbordes y aluviones.

El último fallecimiento fue confirmado este viernes en la región de Valparaíso, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal, donde las autoridades decretaron alerta roja ante la posibilidad de derrumbes y deslizamientos de tierra. Además, se registraron seis heridos y una persona desaparecida en la Región del Maule

Las precipitaciones comenzaron en la zona centro-sur del país y avanzaron hacia el norte acompañadas por un río atmosférico de gran intensidad. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que se trata de uno de los eventos climáticos más graves de los últimos años y que, de cumplirse los pronósticos, podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado en un mes de julio.

Miles de hogares sin luz

El último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo, mientras que cerca de 100 viviendas resultaron destruidas o sufrieron daños de consideración.

Además, el fenómeno conocido como "Niño Godzilla", dejó a casi 400.000 hogares sin suministro eléctrico, principalmente en la región de Valparaíso. En esa zona, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en localidades cercanas a los esteros Marga Marga y Quilpué por el riesgo de desbordes.

Las regiones de Biobío y La Araucanía también continúan entre las más afectadas, luego de soportar intensas precipitaciones y ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora.

El temporal continuará hasta el domingo

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el país atraviesa un escenario complejo y pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios. “Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía enfrentaremos horas especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse”, afirmó.

En paralelo, el presidente José Antonio Kast recorrió este viernes las zonas más afectadas de la región del Biobío, una de las más castigadas por el sistema frontal. Durante la visita supervisó las tareas de asistencia y el relevamiento de los daños provocados por las intensas lluvias.

Por el momento, las autoridades mantienen el monitoreo sobre el avance del fenómeno hacia Atacama y Coquimbo, regiones donde existe preocupación por la posibilidad de aluviones y deslizamientos.

Según los pronósticos, las lluvias y los fuertes vientos continuarán afectando a distintas zonas de Chile hasta la noche del domingo.