La sorprendente declaración de un periodista chileno sobre la Selección Argentina: "No entiendo"

José Antonio Neme se hizo viral por sus declaraciones durante un programa en vivo de la televisión chilena. Qué dijo sobre el sentimiento "anti-argentino".

Su comentario surgió cuando interrumpió el debate con sus compañeros de un popular programa televisivo.

En la previa del partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 , un reconocido periodista de Chile realizó un fuerte descargo que se hizo viral. Allí habló sobre el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Se trata de José Antonio Neme , quien criticó a los chilenos que apoyan a cualquier rival de la Selección Argentina y lanzó una defensa que generó repercusión en ambos países. Este rechazo lo definió como "argentinofobia", instalada en la sociedad chilena que cuestiona toda acción argentina.

Su comentario surgió cuando interrumpió el debate con sus compañeros de un popular programa televisivo, para dejar en claro que no compartía la postura mayoritaria sobre el seleccionado argentino. " Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una ‘argentinofobia’ en el mundo , no entiendo eso yo", afirmó.

Al mismo tiempo, Neme calificó como "ridículos" a quienes hinchan en contra de Argentina por cuestiones ajenas al fútbol. "No entiendo este sentimiento antiargentino", dijo el conductor.

"Este país se merece que los distingan"

En su descargo, el comunicador brindó los motivos que lo llevan a apoyar a la Argentina en este Mundial 2026. "Todo el mundo está diciendo ‘no, que pierdan’. Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, buena oferta artística, se come maravilloso, cuando uno va, te tratan súper bien, son buenos para todo. No entiendo este sentimiento antiargentino", explicó.

Mientras el resto de los panelistas manifestó que apoyará a la selección de España, Neme se diferenció nuevamente y cuestionó: "Al otro día estaban todos como ‘ay, yo quiero que ganen los suizos’. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o con los de Cabo Verde? Son ridículos", lanzó.

Durante su descargo, retomó parte de la historia y remarcó la resiliencia que tiene el pueblo argentino. "Que ganen los argentinos; me caen bien. Viven con pachorra; se han bancado a cuanto ladrón se les ha pasado por encima en la política", agregó.

"Este país merece que los distingan; han soportado cuantos años de robo, se han faenado a la gente ahí mismo y ahí están todavía, dando la pelea. Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese coraje", concluyó.

El video viral que muestra por qué los chilenos no apoyarán a la Selección Argentina

En la antesala del partido ante Inglaterra, un video que se realizó en las calles de Chile se hizo viral al mostrar a quién apoyan en este duelo. La mayoría de los entrevistados aseguró que alentarán por Inglaterra, expresando diferentes motivos para desear una eliminación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El relevamiento fue realizado por el medio chileno The Clinic, que consultó a distintos peatones sobre qué selección preferían que avanzara a la final del Mundial.

Las respuestas fueron contundentes. "Inglaterra sí o sí" y "Prefiero Inglaterra" fueron algunas de las frases que más se repitieron durante la recorrida. Respecto a los motivos, varios de ellos hablaron sobre cuestiones técnicas de juego, pero otros cuestionaron el recorrido de la Albiceleste en la Copa del Mundo asegurando que "le tocaron rivales accesibles" y arbitrajes favoreciendo.

Vale recordar que Chile participó por última vez en un mundial en el año 2014, cuando cayó por penales ante el anfitrión Brasil luego de empatar 0 a 0 en el tiempo extra.