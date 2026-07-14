Con la presencia de legisladores neuquinos, Milei dio una "masterclass" por las nuevas reformas del Banco Central

El Presidente instruyó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para impulsar el "shutdown" y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los senadores nacionales por Neuquén, Nadia Márquez y Pablo Cervi , participaron ayer de la reunión encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ministros nacionales y legisladores de La Libertad Avanza . También estuvo presente la diputada nacional Gabriela Muñoz .

Durante el encuentro, el mandatario presentó la estrategia del oficialismo, una suerte de "masterclass" para el Congreso y los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . Se trata del denominado "shutdown" del Estado, que implica apagar algunas de las funciones en pos de sostener el superávit fiscal.

"Estas reformas apuntan a que nunca más los argentinos paguen con inflación los desequilibrios de la política. Necesitamos instituciones fuertes, previsibilidad y reglas claras para consolidar el crecimiento y generar confianza para invertir y producir", afirmó Márquez tras la reunión.

Javier Milei durante la reunión con legisladores en Casa Rosada.

En la misma línea, Muñoz señaló el alcance histórico de la iniciativa. "Acompañamos firmemente al presidente Milei en este paso fundamental para terminar con un esquema monetario que lleva 91 años de estafa a los argentinos, destruyendo el poder adquisitivo y castigando el esfuerzo de nuestras provincias".

Qué dijo Javier Milei sobre la reforma del Banco Central

Durante el encuentro, el presidente Javier Milei se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, "lleva 91 años de estafa a los argentinos". Señaló además que el proyecto procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica, impulsada durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Es una de las reformas más ambiciosas que quiere hacer el presidente, y que busca tener consenso en el Congreso de la Nación. Es una posible plataforma electoral.

El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre los siguientes puntos:

Mandato único: que la exclusiva función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda.

Prohibición del financiamiento al Tesoro Nacional.

Fin de la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

Mayor gobernanza institucional, con requisitos más exigentes para la remoción del presidente y el directorio del BCRA.

Restricción a la distribución de utilidades, salvo circunstancias excepcionales previstas por ley, como escenarios de deflación.

Endurecimiento del régimen de sanciones para las autoridades que utilicen al Banco Central, directa o indirectamente, para financiar el déficit fiscal vía emisión monetaria.

Además de los legisladores neuquinos, del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Agenda: más reformas

Durante la reunión también se repasó la agenda legislativa de los próximos días y la importancia de avanzar con iniciativas que fortalezcan la seguridad jurídica, promuevan las inversiones y consoliden un marco institucional estable para el desarrollo del país.