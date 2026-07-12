"VAMOS ARGENTINA CARAJO": Milei explotó de emoción tras la clasificación a semifinales ante Suiza

El presidente siguió el partido desde la Quinta de Olivos junto a Karina Milei. Confesó que lloró con la remontada ante Egipto y que "la pasa mal" cuando Messi está desencontrado.

Apenas se consumaron los 120 minutos de juego y Lautaro Martínez sentenció el 3-1, Javier Milei publicó en X lo que sentía con cuatro palabras en mayúsculas: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!". El presidente fue el primero en reaccionar públicamente desde la política nacional al triunfo de la Selección ante Suiza, que la manda a las semifinales del Mundial 2026 . El mensaje fue replicado masivamente en cuestión de minutos.

Milei siguió el partido desde la Quinta de Olivos junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . No era la primera vez que vivía de cerca el Mundial con ella: días atrás había revelado cómo atravesaron juntos la histórica remontada ante Egipto en octavos de final, un partido en el que Argentina llegó a perder 0-2 y terminó ganando 3-2. "Lloré, me emocioné hasta las pelotas, Gabriel. Dale, ni me lo preguntes, es obvio", le confesó al periodista Gabriel Anello de Radio Mitre, con la voz quebrada.

El mandatario también brindó su análisis del partido ante Egipto con la pasión de quien lo vivió hasta el último minuto. "Era injusto el resultado y estábamos controlando el partido; nos encontramos con dos contras que nos vacunaron. No nos van a dar por muertos nunca. Hicimos una remontada histórica", afirmó. Y cerró con una frase que sintetizó el sentimiento colectivo del país esa noche: "La reputa madre, ¿por qué tuvimos que sufrir así?".

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

LRPMQLRCRMP... — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2026

Argentina le ganó a Suiza en el alargue y se metió en semifinales del Mundial 2026

La Selección argentina se clasificó este sábado a la noche a las semifinales del Mundial 2026, tras derrotar por 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario, en un partido disputado en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del certamen.

El elenco nacional se impuso con goles de Alexis Mac Allister, a los 10 minutos del primer tiempo, Julián Álvarez a los 7 minutos del segundo tiempo suplementario, y Lautaro Martínez, a los 16 del mismo período, y en la próxima instancia enfrentará a Inglaterra.

En tanto, Suiza había igualado de manera transitoria por intermedio de Dan Ndoye, a los 22 minutos del complemento, pero luego se quedó con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo, a los 27 de la segunda etapa.